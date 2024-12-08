"Ситуація складна": зірка "Конотопської відьми" висловилася про гонорари акторів під час війни

Зірка першого українського горора "Конотопська відьма" Тетяна Малкова, де вона зіграла головну роль, зізналася, чи покращилася наразі ситуація з гонорарами в акторів.

Відомо, що з початком великої війні гонорари акторів зазнали значних змін. Тетяна каже, що ситуація досі є складною.

"Ситуація складна. Дійсно складна. І, на жаль, вона поки що не сильно покращується, тому що на тлі шаленої інфляції, шаленого курсу долара, акторські гонорари мізерні. І це дуже прикро, але я розумію, адже такі часи. На щастя, я можу собі дозволити знаходитися в цій професії в задоволення і я не хочу оцінювати цю професію за гонорари", - поділилася Малкова.

Тетяна Малкова (фото: instagram.com/tannita_malkova)

Спочатку, за словами зірки, вона прагнула лише заробити на акторстві. Однак з часом її ставлення до професії змінилося.

"Колись, коли я починала, у мене були такі думки, що треба ж заробляти і так далі. Але зараз я розумію, що якщо ти в цій професії через гонорари, а не через те, що ти любиш це робити - це шлях в нікуди. Але я розумію, адекватно розумію, що вони дуже маленькі (гонорари). Але для мене зараз це не головне", - запевнила Тетяна.

Коротка біографія Тетяни Малкової

Тетяна Малкова - українська актриса, співачка і телеведуча. Починала свою кар'єру як солістка в музичному колективі "Deva Jazz", однак справжню популярність здобула завдяки участі у третьому сезоні шоу "Голос країни", де вона дійшла до фіналу.

З 2011 по 2013 рік Тетяна була ведучою на телеканалі "Перший Автомобільний", де протестувала понад 100 автомобілів і виконувала обов'язки виконавчої продюсерки.

Тетяна Малкова (фото: instagram.com/tannita_malkova)

Проте найбільшим викликом для Тетяни стала акторська діяльність. Після участі в майстер-класі відомої викладачки Іванни Чабак у 2016 році Малкова отримала свою першу головну роль у фільмі "Рік собаки", що стало початком її акторської кар'єри.

Відтоді вона брала участь у багатьох українських серіалах і фільмах, продовжуючи свою творчу діяльність у кіно.

Тетяна Малкова (фото: instagram.com/tannita_malkova)

Повне інтерв'ю з Тетяною Малковою читайте у понеділок, 9 грудня.