Ситуація у Херсоні прямо зараз: що відбувається у місті

13:00 Стало відомо, що в Херсоні снаряди російських окупантів потрапили в житлові будинки.

12:46 Начальник управління цивільного захисту Херсона Олександр Лещенко повідомляє, що тероборона по домах і квартирах не ходить. Херсонці, не відчиняйте нікому двері!

12:16 В міськраді попередили про провокації:

"У місті не проводять евакуацію! Це провокація! Не сідайте у незнайомі авто, не виходьте на вулицю!"

А також закликали не користуватися тимчасово ліфтами!

11:48 Жителі Херсона повідомляють про залпові обстріли на ХБК та Таврійському.

10:50 В області оголошено повітряну тривогу!

10:30 Голова ОДА Геннадій Лагута попередив, що в Херсоні окупанти, які заходять на територію міста, захоплюють місцевих мешканців у полон. Ймовірно їх використовуватимуть як живий щит для просування вперед.

Військову техніку бачили в районі автовокзалу:

10:00 Триває евакуація мешканці Веселого і Козацького. Збір об 11:40 1 березня біля будівлі сільради (Козацьке) і будинку культури (Веселе).

9:15 Херсон залишається під контролем України після нічної спроби російських військ штурму. Місто не потрапляло під обстріл, повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв.

09:00 Жителі Чорнобаївки виставили в соцмережі фото та відео зруйнованих будинків після ночі з 28 лютого на 1 березня.

08:30 За інформацією Геннадія Лагути, голови Херсонської ОДА, в Херсоні, зокрема, у Шуменському мікрорайоні зранку з’явилося багато рашистів. Вони ходять по вулицям, поки нікого не чіпають.

Чутно постріли в районі Епіцентру на ХБК та біля ТЕЦ!

"Прошу залишатися всіх вдома та не наражатися на небезпеку. Не провокувати ворога, адже це дуже небезпечно. Не підходьте, не спілкуйтесь з ними. Бачите - йдіть в інший бік!" - написав чиновник.