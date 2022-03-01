Ситуація у Херсоні прямо зараз: що відбувається у місті

Херсон та область стали однією з найгарячіших точок після введення російських військ на територію України 24 лютого. Вже котрий день триває протистояння наших військових та Українського народу.
Про те, що зараз відбувається у Херсоні та області - у текстовому онлайні РБК-Україна.
13:00 Стало відомо, що в Херсоні снаряди російських окупантів потрапили в житлові будинки.
12:46 Начальник управління цивільного захисту Херсона Олександр Лещенко повідомляє, що тероборона по домах і квартирах не ходить. Херсонці, не відчиняйте нікому двері!
12:16 В міськраді попередили про провокації:
"У місті не проводять евакуацію! Це провокація! Не сідайте у незнайомі авто, не виходьте на вулицю!"
А також закликали не користуватися тимчасово ліфтами!
11:48 Жителі Херсона повідомляють про залпові обстріли на ХБК та Таврійському.
10:50 В області оголошено повітряну тривогу!
10:30 Голова ОДА Геннадій Лагута попередив, що в Херсоні окупанти, які заходять на територію міста, захоплюють місцевих мешканців у полон. Ймовірно їх використовуватимуть як живий щит для просування вперед.
Військову техніку бачили в районі автовокзалу:
10:00 Триває евакуація мешканці Веселого і Козацького. Збір об 11:40 1 березня біля будівлі сільради (Козацьке) і будинку культури (Веселе).
9:15 Херсон залишається під контролем України після нічної спроби російських військ штурму. Місто не потрапляло під обстріл, повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв.
09:00 Жителі Чорнобаївки виставили в соцмережі фото та відео зруйнованих будинків після ночі з 28 лютого на 1 березня.
08:30 За інформацією Геннадія Лагути, голови Херсонської ОДА, в Херсоні, зокрема, у Шуменському мікрорайоні зранку з’явилося багато рашистів. Вони ходять по вулицям, поки нікого не чіпають.
Чутно постріли в районі Епіцентру на ХБК та біля ТЕЦ!
"Прошу залишатися всіх вдома та не наражатися на небезпеку. Не провокувати ворога, адже це дуже небезпечно. Не підходьте, не спілкуйтесь з ними. Бачите - йдіть в інший бік!" - написав чиновник.
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