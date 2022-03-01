У Херсоні окупанти на БТР обстріляли пожежну машину

У Херсоні ворожий БТР почав стріляти по автоцистерні рятувальників. Сталося це під час слідування на гасіння пожежі в будівлі ТРЦ "Фабрика"

Повідомляється, що це сталося сьогодні, 1 березня о 15:24. Зазначається, що ворожий БТР почав стріляти по автоцистерні рятувальників 2-ї ДПРЧ.

Шестеро рятувальників, які були в пожежній машині, вимушені були залишити атаковане авто і знайшли укриття майже за кілометр від місця атаки у лікарні.

На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав.

"Не жалійте їх, не пускайте сльозу, коли бачите як черговий полонений "визволитель" просить маму забрати його додому, бо він не знав куди він йшов. Вони нас не жаліють! Ні наших дітей, ні жінок, ні батьків", - йдеться у повідомленні.