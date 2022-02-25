Ситуація на ЧАЕС - станція працює, працівники в заручниках

Станція Чорнобильської АЕС була захоплена окупантами ввечері 24 лютого. Протягом усього дня російські диверсанти намагалися вчинити теракт в зоні відчуження і спровокувати екологічну катастрофу.

Яка ситуація станом на ранок 25 лютого, розповіла радниця міністра з питань зони відчуження в Міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Лала Тарапакина.

"ЧАЕС. Фактично, працівники станції є заручниками зараз. Але в першу чергу - заручниками свого професіоналізму і совісті. Це об'єкт, який не можна покинути, щоб не відбувалося", - повідомила вона.

Також Тарапакіна додала, що зараз обстановка на ЧАЕС спокійна і станція працює.

"Станція працює. Все тихо. Працівники поснідали та розійшлися по робочих місцях. Наші колеги та друзі зі станції просять не панікувати й не дзвонити їм кожну хвилину. Всі живі та цілі", - додала радниця.