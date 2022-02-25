RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ситуація на ЧАЕС - станція працює, працівники в заручниках

Автор: Анна Шиканова

Станція Чорнобильської АЕС була захоплена окупантами ввечері 24 лютого. Протягом усього дня російські диверсанти намагалися вчинити теракт в зоні відчуження і спровокувати екологічну катастрофу.

Яка ситуація станом на ранок 25 лютого, розповіла радниця міністра з питань зони відчуження в Міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Лала Тарапакина.

"ЧАЕС. Фактично, працівники станції є заручниками зараз. Але в першу чергу - заручниками свого професіоналізму і совісті. Це об'єкт, який не можна покинути, щоб не відбувалося", - повідомила вона.

Також Тарапакіна додала, що зараз обстановка на ЧАЕС спокійна і станція працює.

"Станція працює. Все тихо. Працівники поснідали та розійшлися по робочих місцях. Наші колеги та друзі зі станції просять не панікувати й не дзвонити їм кожну хвилину. Всі живі та цілі", - додала радниця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна поінформувала МАГАТЕ про захоплення Чорнобиля.

А також розповідали про те, що Україна втратила контроль над Чорнобилем.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧАЕС