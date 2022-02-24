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Україна втратила контроль над Чорнобилем, – ОП

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Четвер 24 лютого 2022 19:51
Україна втратила контроль над Чорнобилем, – ОП Фото: Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк поділився актуальною інформацією щодо російського вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Подоляка.

"У Гостомелі йдуть бої, Чорнобиль – уже не наш", – поділився оперативними даними чиновник.

Наразі зона Чорнобильської АЕС знаходиться під контролем окупантів. Постраждалих зі сторони України нема, додали в офіційному Telegram-каналі Верховної Ради.

Упродовж дня російські диверсанти намагалися вчинити теракт у зоні відчуження. Ворожі ДРГ спробували спровокувати екологічну катастрофу. Атака на сховище радіаційних відходів призведе до проблем у всій Європі.

До слова, раніше під Черніговом цілий взвод росіян здався у полон Збройним силам.

Тим часом у Запоріжжі вирішили запровадити комендантську годину до 6-ї ранку п'ятниці.

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