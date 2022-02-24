Україна поінформувала МАГАТЕ про захоплення Чорнобиля "невідомими збройними силами"

Україна повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про захоплення Чорнобильської АЕС в результаті вторгнення Росії. При цьому організації повідомили, що станцію під контроль взяли "невідомі збройні сили".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

"Україна поінформувала МАГАТЕ про те, що "невстановлені збройні сили" взяли під контроль всі об'єкти Державного спеціалізованого підприємства Чорнобильська АЕС, розташовані в зоні відчуження", - йдеться в релізі. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що організація з серйозною стурбованістю стежить за ситуацією в Україні. Він закликав до максимальної стриманості від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу ядерні об'єкти країни.