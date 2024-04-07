Сытный ужин из простых продуктов: рецепт жаркого с мясом и картофелем
Это простое, но в то же время сытное блюдо было непременным элементом многих торжественных событий. Хотя раньше мясо для жаркого запекали в печи, сейчас существует больше вариантов приготовления - это блюдо с мясом и картофелем можно легко приготовить на плите.
О том, как готовить жаркое с картофелем и мясом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".
Что нужно для жаркого с мясом
Для того чтобы приготовить сытное жаркое, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- Свинина - 400 г
- Картофель - 1 кг
- Морковь -1 шт.
- Лук - 1 шт.
- Мука - 2 ст. л.
- Растительное масло - к жарке
- Соль - по вашему вкусу
- Перец - по вашему вкусу
- Паприка - по вашему вкусу
- Чеснок - по вашему вкусу
- Зелень (петрушка, зеленый лук) - по вашему вкусу
Как готовить жаркое с мясом и картофелем
Для начала помойте картофель, очистите его от кожуры и нарежьте на небольшие кубики. Пересыпьте картофель в кастрюлю, залейте водой так, чтобы покрыть все овощи и поставить кастрюлю на средний огонь.
Картофель в кастрюле (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Вымытую свинину нарежьте небольшими кусками. Разогрейте на сковороде масло и выложите мясо, поджарьте его до румяной корочки.
Поджарьте свинину до корочки (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
После этого добавьте соль, перец и специи по вкусу, хорошо перемешайте и жарьте еще 2 минуты. Поджаренную свинину переложите в отдельную миску.
Для приготовления зажарки с мукой очистите морковь и натрите ее на большой терке, а очищенный лук нарежьте мелкими кубиками.
Разогрейте на сковороде масло и всыпьте овощи, обжарьте до легкой корочки и добавьте муку - она придаст густую консистенцию будущему жаркому. После этого жарьте смесь еще 2 минуты на минимальном огне, постоянно помешивая.
Теперь добавьте в сковороду воду из кастрюли с готовым картофелем, примерно 2 половника, и тщательно перемешайте зажарку.
Добавьте в зажарку воду из картофеля (скриншот / ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк)
Теперь в кастрюлю с картофелем добавьте поджаренную свинину и зажарку, перемешайте, добавьте соль по необходимости и протушите жаркое на среднем огне 30-40 минут. После чего жаркое готово, разложите его по тарелкам и украсьте измельченной зеленью.
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