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Сытный ужин из простых продуктов: рецепт жаркого с мясом и картофелем

Воскресенье 07 апреля 2024 18:01
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Сытный ужин из простых продуктов: рецепт жаркого с мясом и картофелем Жаркое с мясом и картофелем (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Автор: Людмила Рябухіна

Это простое, но в то же время сытное блюдо было непременным элементом многих торжественных событий. Хотя раньше мясо для жаркого запекали в печи, сейчас существует больше вариантов приготовления - это блюдо с мясом и картофелем можно легко приготовить на плите.

О том, как готовить жаркое с картофелем и мясом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

Что нужно для жаркого с мясом

Для того чтобы приготовить сытное жаркое, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Свинина - 400 г
  • Картофель - 1 кг
  • Морковь -1 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Мука - 2 ст. л.
  • Растительное масло - к жарке
  • Соль - по вашему вкусу
  • Перец - по вашему вкусу
  • Паприка - по вашему вкусу
  • Чеснок - по вашему вкусу
  • Зелень (петрушка, зеленый лук) - по вашему вкусу

Как готовить жаркое с мясом и картофелем

Для начала помойте картофель, очистите его от кожуры и нарежьте на небольшие кубики. Пересыпьте картофель в кастрюлю, залейте водой так, чтобы покрыть все овощи и поставить кастрюлю на средний огонь.

Сытный ужин из простых продуктов: рецепт жаркого с мясом и картофелем

Картофель в кастрюле (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Вымытую свинину нарежьте небольшими кусками. Разогрейте на сковороде масло и выложите мясо, поджарьте его до румяной корочки.

Сытный ужин из простых продуктов: рецепт жаркого с мясом и картофелем

Поджарьте свинину до корочки (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

После этого добавьте соль, перец и специи по вкусу, хорошо перемешайте и жарьте еще 2 минуты. Поджаренную свинину переложите в отдельную миску.

Для приготовления зажарки с мукой очистите морковь и натрите ее на большой терке, а очищенный лук нарежьте мелкими кубиками.

Разогрейте на сковороде масло и всыпьте овощи, обжарьте до легкой корочки и добавьте муку - она придаст густую консистенцию будущему жаркому. После этого жарьте смесь еще 2 минуты на минимальном огне, постоянно помешивая.

Теперь добавьте в сковороду воду из кастрюли с готовым картофелем, примерно 2 половника, и тщательно перемешайте зажарку.

Сытный ужин из простых продуктов: рецепт жаркого с мясом и картофелем

Добавьте в зажарку воду из картофеля (скриншот / ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк)

Теперь в кастрюлю с картофелем добавьте поджаренную свинину и зажарку, перемешайте, добавьте соль по необходимости и протушите жаркое на среднем огне 30-40 минут. После чего жаркое готово, разложите его по тарелкам и украсьте измельченной зеленью.

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить турецкий суп из чечевицы.

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