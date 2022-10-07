Жарим картофель фри без тонны масла: хрустящий, полезный, экономный
Обычно картофель фри готовят в глубоком сосуде с большим количеством масла, но это не обязательно. Чтобы насладиться хрустящим вкусом картошечки, можно обойтись без тонны жира – так и полезнее и экономнее.
Рецептом поделились на YouTube-канале KIIT.
Нам понадобится:
- Картофель – 4 больших
- Растительное масло – 2-3 ст. ложки
- Соль, перец по вкусу
Пошаговое приготовление блюда
Альтернативой фритюру станет духовка – картофель в ней будет полезнее, но не менее вкусной.
Вымойте и почистите картофель. Порежьте соломкой.
Переложите картофель в удобную емкость, хорошо промажьте маслом. Перемешайте и положите на противень (антипригарный или с пергаментом).
Поставьте в разогретую до 220 градусов духовку на 10 минут. Затем включите печь на максимум и через 5 минут перемешайте. Затем поставьте еще на 5 минут, снова перемешайте. Делайте так, пока картофель не приобретет желаемую корочку.
Готовый картофель посыпьте солью и перцем.
Раньше мы писали, как приготовить картофельные зразы, чтобы они были нежные и одновременно не разваливались.
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