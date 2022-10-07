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Жарим картофель фри без тонны масла: хрустящий, полезный, экономный

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Пятница 07 октября 2022 08:31
Жарим картофель фри без тонны масла: хрустящий, полезный, экономный Скриншот: Картофель фри без масла в духовке
Автор: Светлана Мащенко

Обычно картофель фри готовят в глубоком сосуде с большим количеством масла, но это не обязательно. Чтобы насладиться хрустящим вкусом картошечки, можно обойтись без тонны жира – так и полезнее и экономнее.

Рецептом поделились на YouTube-канале KIIT.

Нам понадобится:

  • Картофель – 4 больших
  • Растительное масло – 2-3 ст. ложки
  • Соль, перец по вкусу

Пошаговое приготовление блюда

Альтернативой фритюру станет духовка – картофель в ней будет полезнее, но не менее вкусной.

Вымойте и почистите картофель. Порежьте соломкой.

Переложите картофель в удобную емкость, хорошо промажьте маслом. Перемешайте и положите на противень (антипригарный или с пергаментом).

Поставьте в разогретую до 220 градусов духовку на 10 минут. Затем включите печь на максимум и через 5 минут перемешайте. Затем поставьте еще на 5 минут, снова перемешайте. Делайте так, пока картофель не приобретет желаемую корочку.

Готовый картофель посыпьте солью и перцем.

Раньше мы писали, как приготовить картофельные зразы, чтобы они были нежные и одновременно не разваливались.

Также читайте о жареных пирожках на картофельном отваре.

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