Сырники "как в ресторане" с помощью стакана: готовить просто и быстро
Вкусные сырники к завтраку любят и взрослые, и дети. Однако не всегда удается красиво подать блюдо, чтобы было не только вкусно, но и эстетично. Предлагаем воспользоваться лайфхаком со стаканом, чтобы сырники получились не хуже, чем в ресторане.
Как это сделать, узнайте в материале Styler ниже.
Лайфхак со стаканом
После того, как вы сформировали творожное тесто и нарезали его на порционные кусочки, возьмите каждый и повторите с ним следующие действия:
- Присыпьте поверхность мукой. Переверните стакан донышком вверх, накройте кусочек теста и круговыми оборотами быстро покрутите стакан.
- Прижмите кусочек теста донышком стакана. Снова его переверните и покрутите. Напоследок еще раз прижмите тесто донышком. Наш идеальный сырник-шайба готов.
- Чтобы тесто не прилипало к поверхности, переворачивайте его время от времени и присыпайте мукой.
Такими будут наши сырники (скриншот)
Чтобы приготовить идеальные сырники по рецепту Евгения Клопотенко, возьмите:
Вам нужно все смешать и на хорошо присыпанной мукой поверхности сформировать сырники. Сделать это можно с помощью нашего стакана.
Не забудьте выложить сырники на бумажные полотенца, ведь лишнее масло нам ни к чему. И посыпайте обязательно сахарной пудрой. Так и красиво и сладко!
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