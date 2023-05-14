Сырники "как в ресторане" с помощью стакана: готовить просто и быстро

Вкусные сырники к завтраку любят и взрослые, и дети. Однако не всегда удается красиво подать блюдо, чтобы было не только вкусно, но и эстетично. Предлагаем воспользоваться лайфхаком со стаканом, чтобы сырники получились не хуже, чем в ресторане.

Как это сделать, узнайте в материале Styler ниже.

Лайфхак со стаканом

После того, как вы сформировали творожное тесто и нарезали его на порционные кусочки, возьмите каждый и повторите с ним следующие действия:

Присыпьте поверхность мукой. Переверните стакан донышком вверх, накройте кусочек теста и круговыми оборотами быстро покрутите стакан.

Прижмите кусочек теста донышком стакана. Снова его переверните и покрутите. Напоследок еще раз прижмите тесто донышком. Наш идеальный сырник-шайба готов.

Чтобы тесто не прилипало к поверхности, переворачивайте его время от времени и присыпайте мукой.

Такими будут наши сырники (скриншот)

Чтобы приготовить идеальные сырники по рецепту Евгения Клопотенко, возьмите:

400 г творога (9% жирности)

1 яйцо

3 ст. л. муки (и дополнительно для панировки)

3 ст. л. сахара

3-4 ст. л. подсолнечного масла для жарки

1 щепотка соли

10 г ванильного сахара

Вам нужно все смешать и на хорошо присыпанной мукой поверхности сформировать сырники. Сделать это можно с помощью нашего стакана.

Не забудьте выложить сырники на бумажные полотенца, ведь лишнее масло нам ни к чему. И посыпайте обязательно сахарной пудрой. Так и красиво и сладко!