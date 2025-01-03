Сметанник с шоколадным печеньем: простой рецепт невероятной вкуснятины
Сметанник - это торт, отдаленно похожий на чизкейк. Однако, чтобы приготовить сметанник, используют сметану, а коржи могут быть многих видов, даже без выпекания.
О том, как приготовить торт сметанник с шоколадным печеньем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".
Что нужно для сметанника
Для того, чтобы приготовить сметанник с шоколадным печеньем, понадобятся такие продукты:
- сметана (жирность 20%) - 400 г
- шоколадное печенье - 300 г
- сливочное масло - 200 г
- яйца - 2 шт.
- сахар - 140 г
- кукурузный крахмал - 50 г
- соль - щепотка
Как готовить сметанник с шоколадной крошкой
Для того, чтобы приготовить сметанник без выпекания, измельчите печенье в крошку. Легче всего это сделать с помощью блендера. Для коржей из печенья пересыпьте крошку в глубокую миску, растопите 100 г масла и смешайте ингредиенты.
Для начинки сметанника пересыпьте сахар в сковороду, добавьте крахмал и соль. Разбейте в сковороду яйца и поставьте посуду на небольшой огонь.
Готовьте крем в течение 3-4 минут, постоянно перемешивая ингредиенты, чтобы яйца не зажарились отдельно. Масса должна быть однородной, но не слишком жидкой.
Тогда добавьте к крему сметану, продолжая перемешивать смесь. Доведите массу со сметаны до кипения, а затем бросьте остальное масло.
Продолжайте перемешивать начинку сметанника до полного растапливания масла и сочетания всех ингредиентов. После этого снимите посуду с огня и подождите до остывания смеси со сметаны.
Застелите небольшую разъемную форму для тортов пергаментом. Отложите 70-80 г шоколадной крошки, а оставшуюся всыпьте в форму.
Утрамбуйте слой измельченного печенья, сформировав стенки в соответствии с желаемой высотой сметанника. Перелейте массу со сковороды в центр формы, разровняйте слой силиконовой лопаткой.
Равномерно присыпьте сметанник шоколадной крошкой. Поставьте торт со сметаной в холодильник на 1-4 часа, для застывания начинки и пропитки печенья
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