Суп, каша и пудинг: три рецепта блюд с рисом
Рис, как и гречка - распространенный гарнир на украинском столе. Хотя для разнообразия достаточно добавить к рису овощи, он является отличным ингредиентом для супов, а также пудингов и каш благодаря своей текстуре и вкусу.
РБК-Украина (проект Styler) сделали подборку интересных и полезных блюд с рисом.
Суп с рисом и говядиной
Суп с рисом (скриншот / YouTube)
Для того чтобы приготовить рисовый суп с говядиной, нужны эти продукты:
- оливковое масло - 2 ст. л.;
- бульон (или кипяток) - 1 л;
- говяжий фарш - 675 г;
- рис - 250 г;
- лук (среднего размера) - 1 шт.;
- консервированные помидоры - 800 г;
- морковь - 6 шт.;
- капуста - 1 кг;
- паприка - 1 ст. л.;
- тмин - 0,5 ч. л.;
- чабрец - 4 веточки;
- острый соус - 2 ст. л.;
- соль - по вкусу;
- петрушка - горстка.
Как готовить суп с рисом и говядиной
Вымойте морковь, капусту и зелень, очистьте лук. Морковь нарежьте соломкой, лук - кубиками. Капусту нашинкуйте, а зелень измельчите. Половину помидоров нужно перемолоть в пюре, а другую - нарезать кубиками.
Рис лучше предварительно отварить согласно инструкциям на упаковке. В большой сковороде разогрейте масло на среднем огне, всыпьте лук. Готовьте, периодически помешивая, пока он не станет размягчаться, примерно 5 минут.
Добавьте говядину и готовьте, часто помешивая, до легкого зарумянивания и полной готовности, примерно в течение 10 минут. Переложите говядину и лук в 5-6-литровую кастрюлю, залейте бульоном.
Добавьте измельченные помидоры, нарезанные кубиками, капусту, морковь, паприку, тмин, соль по вкусу и веточки тимьяна. Перемешайте продукты, накройте крышкой и готовьте в течение 4-6 часов на среднем или слабом огне.
Затем выбросьте веточки тимьяна, добавьте острый соус. Разлейте суп по тарелкам, сверху умеренно выложите рис и украсьте зеленью петрушки.
Рисовая каша на молоке
Рисовая каша (иллюстративное фото: Freepik)
Чтобы приготовить рисовую кашу с молоком, понадобятся следующие ингредиенты:
- молоко - 1 л;
- вода - 2 стакана;
- рис - 250 г;
- сливочное масло - 40 г;
- соль - щепотка;
- сахар - 1 ст. л.
Как готовить рисовую кашу на молоке
Вскипятите воду в двухлитровой кастрюле. Всыпьте рис в кипяток и проварите в течение 8-10 минут. Варить рис нужно на слабом огне, периодически помешивая.
Отцедите рис с помощью сита. Чтобы не было комочков, рис рекомендуют промыть теплой кипяченой водой.
В той же кастрюле нужно подогреть молоко, а затем всыпать готовый рис. Рисовую кашу нужно варить на слабом огне еще в течение 15-20 минут, часто помешивая.
Когда каша готова, добавьте соль и сахар, перемешайте блюдо и оставьте на 5-10 минут, накрыв посуду крышкой.
Рисовый пудинг с джемом
Рисовый пудинг с джемом (скриншот/Good Food)
Для того чтобы приготовить рисовый пудинг, нужно следующие продукты:
- рис - 100 г;
- молоко - 700 мл;
- сахар - 50 г;
- мускатный орех - щепотка;
- лимонная цедра - 1 ч. л.;
- варенье или джем - по вкусу
Как готовить рисовый пудинг
Разогрейте духовку до 150 градусов. Промойте рис, отцедите жидкость. Смажьте форму для выпечки объемом 850 мл маслом.
Высыпьте в форму рис, сахар, залейте молоком и перемешайте. Посыпьте мускатным орехом и лимонной цедрой. Запекайте рисовый пудинг в течение 2 часов - до тех пор, пока десерт не будет слегка шататься при встряхивании. Тогда разложите пудинг по тарелкам и полейте джемом.
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При написании материала использовались следующие источники: Good Food, Eating Well, кулинарный ресурс Shuba.