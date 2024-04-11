Коржики с сыром и зеленью без масла на завтрак: рецепт для всей семьи
Коржики с сыром - легкий несладкий завтрак или перекус. Из других преимуществ этих коржиков - их можно быстро приготовить на сковороде, кроме этого, масло во время жарки не нужно - ведь оно используется в тесте.
О том, как готовить коржики с сыром и зеленью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".
Что нужно для коржиков с сыром и зеленью
Чтобы приготовить на сковороде без масла эти аппетитные коржики, вам нужны следующие компоненты:
- Творог - 300 г
- Мука - 250-300 г
- Яйца - 1 шт.
- Вода горячая - 150 мл
- Соль - 1/3 ч. л.
- Масло растительное - 1 ст. л.
- Зелень - по вкусу
Как готовить коржики на сковороде
Для теста просейте в миску муку, добавьте соль и растительное масло, немного перемешайте ингредиенты. Добавьте воду и замесите тесто.
В процессе можно подсыпать муку при необходимости - консистенция теста должна быть такова, чтобы оно не липнуло к стенкам миски и к рукам. После того как тесто вымешано, оставьте его на 10-15 минут.
Подготовьте начинку - в отдельную миску выложите творог, разбейте к нему одно яйцо, добавьте соль и вымытую, измельченную зелень. Если смесь слишком жидкая - можно добавить 1 ст. л. муки.
Начинка для лепешек (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Присыпьте рабочую поверхность мукой, разделите тесто на примерно одинаковые по размеру части. Из каждого образовавшегося кусочка сформируйте шарик и раскатайте его на круглый по форме пласт в 1-2 мм толщиной.
Выложите на одну половину лепешки начинку и сложите тесто, спрятав начинку - так, как при лепке вареников.
Лепешка с начинкой (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Сухую сковороду хорошо разогрейте, после этого убавьте температуру до минимальной и поджарьте коржики - по 3 минуты с каждой стороны.
Румяные коржики выложите на тарелку - и можно угощаться.
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