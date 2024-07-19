Творожная галета с абрикосами и персиками: рецепт ароматной выпечки для лета
Творожная галета сочетает в себе нежный вкус домашнего творога и хрустящую корочку выпечки. А сезонные плоды - персики и абрикосы - вместе с ягодами делают вкус легким и необычным.
О том, как готовить творожную галету с персиками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Всі Рецепти Тут".
Что нужно для творожной галеты с абрикосами и персиками
Для того чтобы приготовить такую вкусную выпечку на десерт, нужны следующие ингредиенты:
- творог - 150 г;
- абрикосы - 200 г;
- персики - 200 г;
- черника - по вкусу;
- орехи - по вкусу;
- мука - 150 г;
- яйцо - 1 шт.;
- сливочное масло - 70 г;
- соль - щепотка;
- сахар - 1-2 ст. л.;
- разрыхлитель - 0,5 ч. л.;
- кукурузный крахмал - 1 ч. л.;
- сахарная пудра - 1-2 ст. л.
Как готовить сырную галету с абрикосами
Для теста на творожную галету нужно переложить творог в глубокую миску и слегка размять его вилкой.
Подогрейте сливочное масло, чтобы оно стало мягким и легче смешивалось с другими ингредиентами. Теплое масло нужно добавить в сыр.
В отдельную миску разбейте яйцо, отделив желток от белка. Желток необходимо добавить в тесто, а белок отложить - им нужно будет смазать бортики галеты.
Также добавьте в сыр сахар и соль. Соль необходима для баланса вкуса. В отдельную миску нужно просеять муку с разрыхлителем.
Перемешайте составляющие и постепенно добавляйте муку с разрыхлителем. Вымешайте тесто и сформуйте из него шарик.
Рабочую поверхность присыпьте мукой, чтобы творожное тесто не прилипало к ней. Переложите тесто на поверхность и раскатайте его на тонкий пласт.
Раскатайте тесто для галеты (скриншот / Всі Рецепти Тут)
После этого осторожно переложите тесто в форму для выпечки и присыпьте его крахмалом с сахарной пудрой.
Вымойте абрикосы и персики. Их количество можно регулировать по своим предпочтениям - можно взять больше персиков, или больше абрикосов.
Также для гармоничного вкусового сочетания советуют взять голубику - однако ее можно заменить черникой.
Удалите из персиков и абрикосов косточки, нарежьте мягкую часть тоненькими ломтиками. Ягоды не обязательно разрезать, достаточно промыть.
Выложите ломтики абрикосов и персика вместе с ягодами на галету. Лучше начинать выкладывать их из центра - тогда легче быть уместить начинку. Оставьте от начинки до краев лепешки примерно 5 см.
Выложите абрикосы на галету (скриншот / Всі Рецепти Тут)
Сформируйте бортики галеты, завернув края лепешки на начинку. После этого смажьте бортики белком с помощью силиконовой кисточки.
Присыпьте галету сахарной пудрой, по желанию добавьте орешки. Выпекайте галету при температуре 175-180 градусов до золотистой корочки.
Кстати, раньше мы рассказывали, как готовить запеканку с персиками.
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