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Творожная галета с абрикосами и персиками: рецепт ароматной выпечки для лета

Пятница 19 июля 2024 14:00
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Творожная галета с абрикосами и персиками: рецепт ароматной выпечки для лета Как готовить творожную галету с абрикосами и персиками (скриншот / Всі Рецепти Тут)
Автор: Людмила Рябухіна

Творожная галета сочетает в себе нежный вкус домашнего творога и хрустящую корочку выпечки. А сезонные плоды - персики и абрикосы - вместе с ягодами делают вкус легким и необычным.

О том, как готовить творожную галету с персиками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Всі Рецепти Тут".

Что нужно для творожной галеты с абрикосами и персиками

Для того чтобы приготовить такую вкусную выпечку на десерт, нужны следующие ингредиенты:

  • творог - 150 г;
  • абрикосы - 200 г;
  • персики - 200 г;
  • черника - по вкусу;
  • орехи - по вкусу;
  • мука - 150 г;
  • яйцо - 1 шт.;
  • сливочное масло - 70 г;
  • соль - щепотка;
  • сахар - 1-2 ст. л.;
  • разрыхлитель - 0,5 ч. л.;
  • кукурузный крахмал - 1 ч. л.;
  • сахарная пудра - 1-2 ст. л.

Как готовить сырную галету с абрикосами

Для теста на творожную галету нужно переложить творог в глубокую миску и слегка размять его вилкой.

Подогрейте сливочное масло, чтобы оно стало мягким и легче смешивалось с другими ингредиентами. Теплое масло нужно добавить в сыр.

В отдельную миску разбейте яйцо, отделив желток от белка. Желток необходимо добавить в тесто, а белок отложить - им нужно будет смазать бортики галеты.

Также добавьте в сыр сахар и соль. Соль необходима для баланса вкуса. В отдельную миску нужно просеять муку с разрыхлителем.

Перемешайте составляющие и постепенно добавляйте муку с разрыхлителем. Вымешайте тесто и сформуйте из него шарик.

Рабочую поверхность присыпьте мукой, чтобы творожное тесто не прилипало к ней. Переложите тесто на поверхность и раскатайте его на тонкий пласт.

Творожная галета с абрикосами и персиками: рецепт ароматной выпечки для лета

Раскатайте тесто для галеты (скриншот / Всі Рецепти Тут)

После этого осторожно переложите тесто в форму для выпечки и присыпьте его крахмалом с сахарной пудрой.

Вымойте абрикосы и персики. Их количество можно регулировать по своим предпочтениям - можно взять больше персиков, или больше абрикосов.

Также для гармоничного вкусового сочетания советуют взять голубику - однако ее можно заменить черникой.

Удалите из персиков и абрикосов косточки, нарежьте мягкую часть тоненькими ломтиками. Ягоды не обязательно разрезать, достаточно промыть.

Выложите ломтики абрикосов и персика вместе с ягодами на галету. Лучше начинать выкладывать их из центра - тогда легче быть уместить начинку. Оставьте от начинки до краев лепешки примерно 5 см.

Творожная галета с абрикосами и персиками: рецепт ароматной выпечки для лета

Выложите абрикосы на галету (скриншот / Всі Рецепти Тут)

Сформируйте бортики галеты, завернув края лепешки на начинку. После этого смажьте бортики белком с помощью силиконовой кисточки.

Присыпьте галету сахарной пудрой, по желанию добавьте орешки. Выпекайте галету при температуре 175-180 градусов до золотистой корочки.

Кстати, раньше мы рассказывали, как готовить запеканку с персиками.

Читайте также, как готовить торт "Тирамису" из блинов.

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