Синоптики уточнили прогноз на Новий рік: погода сильно зіпсується

Погода в Україні на Новий рік і Різдво не дуже сприятиме створенню атмосфери улюблених українцями свят. Якою буде погода на Новий рік 2020, розповів народний синоптик Леонід Горбань, а також ресурс синоптиків Метеопрог.

За прогнозом Горбаня, новорічні свята українці проведуть без снігу з досить помірним морозом вдень - від -3 до -4 градусів, вночі до -5 морозу. Але ось до православного Різдва синоптична ситуація погіршиться.

Погода в Україні на Новий рік (колаж: РБК-Україна)

За словами народного синоптика, погода почне погіршуватися під кінець грудня. Прийдуть морози, а 28-29 грудня очікується сніг, який пролежить до свят, пишуть Факти.

На Різдво, 7 січня, вдарять досить міцні морози. У нічний час до -13, а вдень -8 градусів.

Синоптики ресурсу Метеопрог стверджують, що грудень цього року буде тепліше, ніж зазвичай. Але до кінця місяця похолодає і почнуться снігопади, як і прогнозує Леонід Горбань.