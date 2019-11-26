Синоптики уточнили прогноз на Новый год: погода сильно испортится

Погода в Украине на Новый год и Рождество не очень будет способствовать созданию атмосферы любимых украинцами праздников. Какой будет погода на Новый год 2020, поведал народный синоптик Леонид Горбань, а также ресурс синоптиков Метеопрог.

По прогнозу Горбаня, новогодние праздники украинцы проведут без снега с довольно умеренным морозом днем - от -3 до -4 градусов, ночью будет до -5 мороза. Но вот к православному Рождеству синоптическая ситуация ухудшится.

Погода в Украине на Новый год (коллаж: РБК-Украина)

По словам народного синоптика, погода начнет ухудшаться под конец декабря. Придут морозы, а 28-29 декабря ожидается снег, который пролежит до праздников, пишут Факты.

На Рождество, 7 января, ударят довольно крепкие морозы. В ночное врем до -13, а днем до -8 градусов.

Синоптики ресурса Метеопрог утверждают, что декабрь в этом году будет теплее, чем обычно. Но к концу месяца похолодает и начнутся снегопады, как и прогнозирует Леонид Горбань.