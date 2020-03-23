Штормовий вітер, сніг до 5 см та похолодання: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні вже випало до 5 см снігу

Погода в Україні 23 березня різко погіршилась, оголошено штормове попередження та очікується відчутне зниження температури до -9. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, сьогодні вночі похолодає до -7, а вдень до +3.

"За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується відчутне зниження температури: вночі до -1-7 морозу, вдень до +3 тепла - 3 морозу, на півдні та сході вночі близько 0, вдень до +2+7 тепла", - йдеться у повідомленні

Як зазначається, похолодання супроводжуватиметься поривами вітру 15-20 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий), та опадами. Зокрема, у західних, північних, центральних та Харківській областях у вигляді дощу та мокрого снігу. Очікується місцями утворення снігового покриву висотою 1-3 см, на дорогах ожеледиця. А в південних, Луганській та Донецькій областях опади переважно у вигляді дощу..

24-25 березня утримається холодна, без опадів, погода.

Також в прес-службі "Укравтодору" повідомили, що станом на ранок опади у вигляді снігу в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Вінницькій та Луганській областях, де випало від 1 до 5 см снігу, на решті території без опадів. На перевальних ділянках доріг невеликий сніг, висота снігового покриву 1-5 см. Стан покриття засніжений та мокрий. Температура повітря -5-9.

Раніше повідомлялося, що в Україну повертаюся сніг та заморозки. Синоптики попереджали, що погода погіршиться у неділю, 22 березня.