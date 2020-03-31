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Штормовий вітер, сніг та морози: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Новини » Суспільство     31.03.2020 - 10:15
Штормовий вітер, сніг та морози: синоптики попередили про різке погіршення погоди
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Похолодання буде тривати до 2 квітня

Погода в Україні 31 березня різко погіршилась, оголошено штормове попередження та похолодання до -9. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайної ситуації.

Як зазначається, похолодання буде тривати до 2 квітня.

"За даними УкрГідрометцентру, з 31 березня по 2 квітня, у звʼязку з вторгненням арктичного повітря в західних, північних, більшості центральних областей очікується відчутне зниження температури: вночі 0-6 морозу (31 березня в центральних областях від -3 до +3), вдень +1+6 тепла", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, сьогодні помірний сніг, решта часу без опадів, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності - жовтий). Температура вночі -4-9, вдень 0-5.

У прес-службі "Укравтодору" повідомили, що станом на ранок в Україні значно понизилась температура повітря, опади у вигляді невеликого снігу спостерігались в західних та північних областях Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській, Київській та Чернігівській, де випало місцями до 2 см снігу, на решті території без опадів.

Покриття на дорогах державного значення в областях з опадами мокре, в іншим областях сухе.

Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпеку сходження лавин у Карпатах.

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