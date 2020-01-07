Синоптики змінили прогноз на січень і лютий: снігопади будуть

Погода в Україні в січні і лютому ще зможе виправдати надії на звичну для жителів країни зиму. Синоптики Українського гідрометцентру впевнені, що зима 2020 подарує снігопади, але вони будуть не дуже тривалими.

Глобальне потепління вже зараз початок наочно показувати українцям свою дію. Після аномально теплої і сухої осені грудень здивував температурними рекордами. Тепер естафету перейняв і січень.

Синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик в ефірі ОбозTV розповів, що в січні-лютому 2020 українці побачать снігові періоди, але вони будуть короткочасними.

Сніг буде, але менше, ніж у попередні зимові періоди, вважає синоптик.

"Зима ще не закінчилася, попереду ще два місяці. Сніг ми побачимо. Єдине що, на жаль, він буде нетривалим", - повідомив Білик.

Також синоптик повідомив, що середні температурні показники за підсумками січня 2020 перевищать норму.

Владислав Білик уточнив, що 2019-й рік в Європі виявився найтеплішим за всю історію синоптичних вимірювань, тобто за останні 200-250 років.

Поки ж українцям варто чекати на нову хвилю потепління. Друга декада січня почнеться з підвищення температури до +6 градусів на Півдні та Заході України.

Погода в Україні 10 і 11 січня (фото: meteo.gov.ua)