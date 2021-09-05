Зміни клімату в Україні стануть незворотними: еколог назвала терміни

Якщо не вживати необхідних заходів, зміни клімату в Україні через десять років стануть незворотними. Вже зараз, на думку еколога Валерії Заружко, ми бачимо наслідки, а після 2030-го року буде досягнута "точка неповернення".

Про це віце-президент Професійної асоціації екологів розповіла в програмі "Сьогодні Ранок. Вихідний" на каналі "Україна 24".

На думку експерта, вже сьогодні ми бачимо впливи кліматичних змін на нашу країну. Еколог навела в приклад потужні зливи в середині літа.

"Ми бачили це на власні очі, коли 19 липня за півгодини випала аномальна кількість опадів, яка зазвичай випадає протягом місяця. Це вже свідчить про те, що ми бачимо величезні зміни клімату в Україні вже сьогодні", - говорить Заружко.

Вона додала, що часу в обріз, так як якщо нічого не змінити до 2030-го року, процеси вже будуть незворотними.

Валерія Заружко розповіла, як зупинити глобальну зміну клімату в нашій країні за допомогою змін на державному рівні. Це - перероблення вторсировини, зменшення викидів в атмосферу, просвітницька робота з населенням, яку потрібно починати зі школи чи навіть дитсадка.

"Впровадження методів циркулярної економіки, які вже введені в європейських країнах. Саме це дасть нам можливість не використовувати наші природні ресурси, а використовувати сировину, яка була вже використана раніше, тобто беремо вторинну сировину і використовуємо її в нових продуктах. Це перший рівень. По-друге, ми повинні зменшити викиди в атмосферу", - додала еколог.