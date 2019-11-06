Синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть листопадові морози

Погода в Україні в найближчі дні зміниться в гіршу сторону, але похолодання буде нетривалим, і вже найближчі вихідні зможуть знову порадувати жителів країни аномально теплим листопадом. Коли ж в Україну прийде справжня листопадова осінь із дощем і нічними заморозками - в матеріалі Styler.

Судячи з прогнозу Наталки Діденко, похолодає вже в четвер, 7 листопада. Холодний атмосферний фронт принесе дощі в західні та північні області. Опади будуть місцями невеликі, місцями помірні.

Температура повітря в областях з холодним фронтом знизиться до +9... +14, але на Півдні, Сході та в більшості центральних областей, збережуться показники від +15 до +22 градусів. Пориви вітру не очікуються.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Така погода буде ще в п'ятницю, а от на вихідні, 9 і 10 листопада, знову потеплішає.

У Києві, 7 листопада, опади можливі ближче до вечора. Температура триматиметься на рівні +10 градусів.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

А справжній холодний листопад, судячи з прогнозу для Києва від ресурсу Gismeteo почнеться наступного тижня. Холоднішати почне в середу, 13 листопада, а до п'ятниці вірогідні нічні морози і денна температура до -1 градуса.

Погода в Києві на місяць (скрін: gismeteo.ua)