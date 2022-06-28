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Синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться спека: дата "похолодання"

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Вівторок 28 червня 2022 07:25
Синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться спека: дата "похолодання" Фото: Погода в Україні принесе "похолодання" (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе полегшення спеки в більшості регіонів 30-го червня, але більш суттєве "похолодання" очікується вже після 5-го липня.

Дивіться нижче в матеріалі Styler, що буде з погодою найближчими днями.

28-29 червня будуть найспекотнішими

В Українському гідрометцентрі прогнозують шалену спеку у вівторок і середу.

Так, 28 червня, буде +29+34, трохи свіжіше в Криму, +25+27 градусів. Опади ймовірні в Сумській, Харківській, Полтавській області.

29 червня буде більше дощів і гроз - вони очікуються в центрі, на півночі, півдні. Температура висока, +29+34, трохи свіжіше в Криму, Сумській, Харківській Чернігівській областях - тут +26+29 градусів.

Синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться спека: дата &quot;похолодання&quot;Синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться спека: дата &quot;похолодання&quot;

Скріншот: Погода в Україні 28-29 червня (meteo.gov.ua)

Коли знизиться температура

За даними синоптика Наталки Діденко, послаблення спеки прийде в четвер, 30 червня. Температура повітря знизиться до +28+29 градусів, однак на заході все ще спекотно, до +34.

Втім, 1-2 липня температура знову підвищиться по всій країні.

В Gismeteo прогнозують (за даними для Києва), що більш суттєве зниження температури - до +22+25 градусів, очікується в період з 5 по 10 липня.

Синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться спека: дата &quot;похолодання&quot;

Скрін: Прогноз для Києва на 10 днів (gismeteo.ua)

Раніше ми писали, яка буде погода в липні в Україні.

Також експерти розповіли, як погода впливає на клювання риби.

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