Синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться спека: точна дата
Погода в Україні скоро зміниться - спека відступить і в країну увірветься свіже повітря. Синоптики назвали дату липневого "похолодання" і розповіли, яка температура чекає нас у п'ятницю, 16 липня.
Що буде з погодою в Україні надалі - читайте в матеріалі нижче.
Коли відступить спека
Згідно з прогнозом Наталки Діденко, у вівторок, 20 липня, в країну почне заходити більш свіже повітря, а спека "буде відповзати на задніх лапах".
А ось на сході і півдні спекотніше буде трохи довше, але свіжість дійде і туди.
Який прогноз на п'ятницю, 16 липня
Поки ж температура повітря буде вкрай високою.
"16-го липня очікується протягом дня +30+35, місцями +33+37 градусів", - прогнозує Діденко.
У західних, північних областях, у Харківській та Вінницькій області завтра можливі окремі локальні дощі. Але поки що масштабні зливи не прогнозуються.
Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах, що чекає українців у п'ятницю.
Скрін: Погода в Україні 16 липня (meteo.gov.ua)
Прогноз погоди для Києва
За словами Наталки Діденко, в Києві п'ятниця очікується знову спекотною, +32+35 градусів. Без істотних опадів. Ослаблення спеки прийде в столицю 20 липня.
Синоптики Gismeteo прогнозують, що градуси знизяться до +27+29 у понеділок-вівторок, а до кінця тижня температура може досягати +23+24 градусів.
Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)
Раніше синоптики також спрогнозували, що в середині наступного тижня на заході температура повітря може знизитися до +21 градуса, посвіжіє і на інших територіях.
Також синоптики дали прогноз погоди до кінця липня, розповівши, чи чекати пекельної спеки.