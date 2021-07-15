Синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться спека: точна дата

Погода в Україні скоро зміниться - спека відступить і в країну увірветься свіже повітря. Синоптики назвали дату липневого "похолодання" і розповіли, яка температура чекає нас у п'ятницю, 16 липня.

Що буде з погодою в Україні надалі - читайте в матеріалі нижче.

Коли відступить спека

Згідно з прогнозом Наталки Діденко, у вівторок, 20 липня, в країну почне заходити більш свіже повітря, а спека "буде відповзати на задніх лапах".

А ось на сході і півдні спекотніше буде трохи довше, але свіжість дійде і туди.

Який прогноз на п'ятницю, 16 липня

Поки ж температура повітря буде вкрай високою.

"16-го липня очікується протягом дня +30+35, місцями +33+37 градусів", - прогнозує Діденко.

У західних, північних областях, у Харківській та Вінницькій області завтра можливі окремі локальні дощі. Але поки що масштабні зливи не прогнозуються.

Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах, що чекає українців у п'ятницю.

Скрін: Погода в Україні 16 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди для Києва

За словами Наталки Діденко, в Києві п'ятниця очікується знову спекотною, +32+35 градусів. Без істотних опадів. Ослаблення спеки прийде в столицю 20 липня.

Синоптики Gismeteo прогнозують, що градуси знизяться до +27+29 у понеділок-вівторок, а до кінця тижня температура може досягати +23+24 градусів.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)