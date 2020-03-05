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Землю накриють потужні магнітні бурі: коли чекати ударів

STYLERЖиття    05.03.2020 - 10:07
Землю накриють потужні магнітні бурі: коли чекати ударів
У березні Землю накриють магнітні бурі (Колаж РБК-Україна)

Магнітна буря в березні 2020 серйозно позначитися на здоров'ї українців

Магнітні бурі у березні 2020 будуть досить сильними. Кому варто в ці дні уважніше стежити за своїм здоров'ям, і як приготуватися до метеоударів - в матеріалі Styler.

Вчені з лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН уточнили новий графік магнітних бур на березень 2020 року, в ньому є хороші і погані новини. Позитивна звістка полягає в тому, що буря, запланована на 4-5 березня не торкнеться Землі. Природа вирішила інакше, в цей день ступінь обурення магнітосфери буде лише на одну сходинку вище, ніж природний фон. До речі, це триватиме зовсім недовго.

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На цьому хороші новини закінчуються і починаються неприємні звістки. В останній декаді березня відбудеться потужний магнітний шторм, також буря 19 березня буде мати неабияку силу.

Землю накриють потужні магнітні бурі: коли чекати ударів

Хто схильний до впливу магнітних бур, та як вберегти себе

Вчені вважають, що найбільш чутливі до порушення магнітосфери метеозалежні люди, гіпертоніки, люди, у яких є проблеми з серцем і судинами, психоемоціонально нестабільні люди. Але і у цілком здорових людей може змінюватися настрій, різко розболітися голова.

У період метеоударів багато людей відчувають безпричинну утому, млявість, головні болі, болі в місцях старих травм, скаче тиск, ниє серце.

У дні метеоударів уникайте стресових ситуацій, висипайтеся, не перевантажуйте себе фізично і емоційно. Варто відмовитися від алкоголю і трохи менше пити кави та інших напоїв, які бадьорять.

Раніше ми писали, що астрономи відкрили у Всесвіті нову планету, придатну для існування на ній життя, схожою на земну.

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