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У Києві встановлено ще один температурний рекорд

Новини » Суспільство    16.10.2019 - 13:40
У Києві встановлено ще один температурний рекорд
Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

У столиці встановилася серпнева погода

Після полудня у вівторок, 15 жовтня, стовпчик термометра у Києві піднявся до 24,1 градусів. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними обсерваторії, ця температура на 0,4 градусів вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1885 році, тобто 134 роки тому.

"Така висока, як для середини жовтня, температура за кліматичною нормою відповідає середині серпня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, у суботу, 12 жовтня, в Києві розпочалося "бабине літо", а вже в неділю температура піднялася до 23,8 градусів тепла, що на 0,4 градусів вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 2014 році.

Нагадаємо, "бабиним літом" зазвичай називають відносно тривалий період теплої та сухої погоди. За даними, Центральної геофізичної обсерваторії, найкоротшим за останні роки "бабине літо" було в 2014 році, коли воно тривало лише 6 днів - з 11 до 16 жовтня, а найдовшим в 2012 році - 13 днів - з 25 вересня до 7 жовтня.

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура жовтня 2019 року в Україні становитиме 7-12 градусів, в гірських районах 6-7 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень.

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