Синоптики попередили українців про жахливі погодні умови

Погода в Україні у середу, 17 квітня, принесе досить сильні дощі по всій території країни. А в деяких областях синоптики Українського гідрометцентру прогнозують навіть зливи. Ще краще відчути "весняні погодні примхи" українцям "допоможе" досить сильний вітер - 7-12 метрів в секунду.

Погода в Україні цього тижня засмучує жителів країни. Відчуття при виході на вулицю швидше нагадують зимові, а не квітневі, про що нам говорить календар.

Сьогодні вдень зливи накриють жителів Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей.

На решті території країни пройдуть досить сильні дощі, На Півночі, Сході та в Криму буде мрячити. Температура по Україні коливатиметься від +8 до +14 градусів.

Традиційно найтепліше буде на Закарпатті - від +14 до +16.

У Києві сьогодні очікується дощ, температура від +9 до +11 градусів, вітер 7-12 метрів в секунду.

Погода в Україні 17 квітня принесе дощі і зливи (фото: meteo.gov.ua)

Втім, синоптики Українського гідрометцентру прогнозують, що в четвер, 18 квітня, циклон нарешті відступить з території країни і над усією Україною запанує досить тепла малохмарна погода.

Погода в Україні 18 квітня - буде без опадів (фото: meteo.gov.ua)

До речі, народний синоптик Леонід Горбань розповів, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.

Також Леонід Горбань повідомив, якою буде погода над НСК "Олімпійський" у день дебатів 19 квітня.