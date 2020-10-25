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В Україну суне похолодання: синоптик назвала дату

Неділя 25 жовтня 2020 13:36
В Україну суне похолодання: синоптик назвала дату
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться до кінця жовтня

В Україну скоро прийде похолодання, яке внесе корективи в рекордний жовтень з зеленими газонами і сонячними днями. Але і воно не буде остаточним.

Так, судячи з прогнозу Наталки Діденко в Facebook, прохолодніше стане вже ближче до наступних вихідних.

А ось понеділок, 26 жовтня, буде в Україні в основному сухим, теплим, з ранковими туманами. Дощі можливі в перший день тижня лише на Півдні, за винятком Запоріжжя.

"Температура повітря протягом дня дозволить ще елегантний одяг, колготки в прозорий "ден", відкриті в обід пальто і куртки, незимові фасони та кольори: очікується +12+17 градусів, на Півдні місцями до +20 градусів", - прогнозує Діденко.

Вітер східний, невеликий або помірний.

У Києві завтра без опадів, температура повітря близько +14 градусів вдень.

"Тепла погода протримається найближчими днями. Похолодає ближче до наступних вихідних, але, знову таки, це похолодання не буде остаточним. Так що погойдаємося на температурній каруселі і далі", - додала синоптик.

В Україну суне похолодання: синоптик назвала дату

Прогноз погоди на 26 жовтня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше в Українському гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в листопаді.

Також ми писали, що метеорологи розповіли, якою буде погода у Києві нинішньої зими.

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