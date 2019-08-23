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В Україні до кінця тижня утримається пожежна небезпека

Новини » Суспільство    23.08.2019 - 09:26
В Україні до кінця тижня утримається пожежна небезпека
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Надзвичайна пожежна небезпека утримається до 27 серпня

У період з 23 по 27 серпня на всій території України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека, яка досягатиме 5 класу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом українських синоптиків, у п'ятницю, 23 серпня, висока пожежна небезпека очікується у Львівській та гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. У цих областях пожежна небезпека сягатиме 4 класу.

Крім того, в період з 23 по 27 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримається у Києві та Київській області. Там пожежна небезпека може досягти 5 класу.

Нагадаємо, раніше в Українському Гідрометцентрі розповіли, якою буде погода на День Прапора. Так, у п'ятницю, 23 серпня, в усіх українських областях очікується сонячна та малохмарна погода. Температура повітря на півдні та сході може досягти позначки +33. На півночі та заході буде прохолодніше, вночі стовпчики термометрів покажуть від +12 до +14 градусів. У Києві сьогодні також сонячно та без опадів, вдень до +27.

Як писало РБК-Україна, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, з України поступово йде спека. Найближчими днями у західних областях очікується невелике похолодання до +23.

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