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Синоптики назвали дату першого снігу в Києві: докладний прогноз

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Києві покаже нам справжні "гойдалки" до кінця цього тижня. Деякі синоптичні ресурси прогнозують, що вже в середині тижня в столиці випаде перший мокрий сніг, а до вихідних потеплішає до +10 градусів, але підуть дощі.

Що буде з погодою в Києві - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

За даними ресурсу Sinoptik, атмосферний фронт може принести перший сніг до столиці вже у четвер, 18 листопада. А з 19 по 21 число нас чекає багато опадів, але у вигляді дощу, оскільки в Києві потеплішає до +10 градусів.

Скрін: Погода в Києві (ua.sinoptik)

А ось інші ресурси снігу не прогнозують на цьому тижні - тільки дощі і потепління до вихідних.

Gismeteo у прогнозі погоди на 10 днів прогнозує, що з 18 по 21 листопада в столиці буде похмуро, дощово, але іноді з проясненнями. При цьому сніг вони не прогнозують.

Скрін: Прогноз погоди в Києві на 10 днів (ua.sinoptik)

Ресурс Meteoprog прогнозує також дощі з четверга в столиці, але без снігу. На вихідних у Києві буде тепло.

Скрін: Прогноз погоди в Києві з 17 по 21 листопада (ua.sinoptik)

Раніше синоптики розповіли, що вже в п'ятницю, 19 листопада в Україні може випасти перший мокрий сніг.

Також повідомлялося, що кліматологи попередили про зникнення деяких держав через глобальне потепління.

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Погода в Україні