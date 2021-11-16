Синоптики назвали дату першого снігу в Києві: докладний прогноз

За даними ресурсу Sinoptik, атмосферний фронт може принести перший сніг до столиці вже у четвер, 18 листопада. А з 19 по 21 число нас чекає багато опадів, але у вигляді дощу, оскільки в Києві потеплішає до +10 градусів.

Скрін: Погода в Києві (ua.sinoptik)

А ось інші ресурси снігу не прогнозують на цьому тижні - тільки дощі і потепління до вихідних.

Gismeteo у прогнозі погоди на 10 днів прогнозує, що з 18 по 21 листопада в столиці буде похмуро, дощово, але іноді з проясненнями. При цьому сніг вони не прогнозують.

Скрін: Прогноз погоди в Києві на 10 днів (ua.sinoptik)

Ресурс Meteoprog прогнозує також дощі з четверга в столиці, але без снігу. На вихідних у Києві буде тепло.

Скрін: Прогноз погоди в Києві з 17 по 21 листопада (ua.sinoptik)