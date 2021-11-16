Синоптики назвали дату первого снега в Киеве: подробный прогноз

Погода в Киеве покажет нам настоящие "качели" до конца этой недели. Некоторые синоптические ресурсы прогнозируют, что уже в середине недели в столице выпадет первый мокрый снег, а к выходным потеплеет до +10 градусов, но пойдут дожди.
Что будет с погодой в Киеве - читайте ниже в нашем материале Styler.
По данным ресурса Sinoptik, атмосферный фронт может принести первый снег в столицу уже в четверг, 18 ноября. А с 19 по 21 число нас ждет много осадков, но в виде дождя, поскольку в Киеве потеплеет до +10 градусов.
Скрин: Погода в Киеве (ua.sinoptik)
А вот другие ресурсы снега не прогнозируют на этой неделе - только дожди и потепление к выходным.
Gismeteo в прогнозе погоды на 10 дней прогнозирует, что с 18 по 21 ноября в столице будет пасмурно, дождливо, но иногда с прояснениями. При этом снег они не прогнозируют.
Скрин: Прогноз погоды в Киеве на 10 дней (ua.sinoptik)
Ресурс Meteoprog прогнозирует также дожди с четверга в столице, но без снега. На выходных в Киеве будет тепло.
Скрин: Прогноз погоды в Киеве с 17 по 21 ноября (ua.sinoptik)
Ранее синоптики рассказали, что уже в пятницу, 19 ноября в Украине может выпасть первый мокрый снег.
Также сообщалось, что климатологи предупредили об исчезновении некоторых государств из-за глобального потепления.