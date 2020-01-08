Синоптики кардинально змінили прогноз погоди на зиму в Україні

Погода в Україні у січні і на початку лютого буде аномально теплою і з мінімумом опадів. У деяких регіонах денних морозів взагалі не буде, а повітря прогріється до рекордних +10 градусів. Про це свідчать дані синоптиків Gismeteo і ресурсу Метеопрог.

Згідно "Метеопрогу" у січні синоптичну ситуацію в Україні буде обумовлювати приплив повітря Середземноморського регіону. Тому погода буде в основному теплою, а замість снігу вірогідний дощ.

У січні ймовірно перевищення середньомісячної температури на два і більше градуси, а місцями вірогідні показники термометрів до +10 за Цельсієм.

Тим не менш, синоптики ресурсу все ще не виключають короткочасні періоди з двозначними морозами.

Синоптики Gismeteo у прогнозі на місяць показують, що стовпчики термометрів зрідка будуть опускатися вдень до нуля і нижче. Вночі до двозначних морозів не дійде. А на Півдні і Заході вдень можливі значення до +10 градусів. При цьому опадів буде дуже мало, а якщо і буде - то у вигляді дощу.

Судячи за синоптичним календарем, у лютому тенденція аномально теплої зими в Україні продовжитися.

Нижче прогноз погоди на місяць для Києва, Львова, Одеси і Харкова

Погода в Україні взимку 2020 (скрін: gismeteo.ua)