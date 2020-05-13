Синоптики дали новий прогноз на червень: тепла не чекайте

Погода в Україні у червні не принесе відчутного літнього тепла, та й залишок травня буде досить прохолодним. У матеріалі Styler ми зібрали прогнози погоди на місяць від ресурсів Gismeteo, AccuWeather, а також від синоптика Харківського гідрометцентру Ігоря Кибальчича і народного синоптика Володимира Деркача.

Згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo, перший тиждень червня буде прохолодним і дощовим. На Півночі й Заході термометри покажуть скромні +15+20, на Сході й Півдні - тепліше - близько +22+25 градусів.

Прохолодною і мокрою буде і друга половина травня в Україні. Синоптики прогнозують від мінімуму +11 до максимуму +22 градуси.

Нижче прогноз погоди на другу половину травня і перший тиждень червня для Києва, Львова, Одеси і Харкова.

Погода в Україні на місяць (скрін: gismeteo.ua)

Синоптики AccuWeather дають більш оптимістичний, але все ж "скромний" прогноз на залишок травня і початок червня. Нижче прогноз для Києва на найближчий місяць.

Погода в Києві на місяць (скрін: gismeteo.ua)

А ось народний синоптик Володимир Деркач навпаки прогнозує, що початок першого місяця літа буде з досить комфортною температурою і буде навіть спекотно. А в середині першої декади - числа 4-6-го - підуть короткочасні дощі, атмосферний фронт принесе похолодання. Друга декада червня буде дощовою і прохолодною, можливі навіть сильні опади зі шквалами і градом. Ближче до кінця місяця прийде потепління, дощі припиняться, але літньої спеки в червні вже не буде.

Синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич каже, що літо 2020 в цілому не буде таким спекотним, як минулого року.

"Навряд чи буде 40 градусів спеки. Тому що після теплої зими, а особливо рекордно теплої, літо, як правило, не таке спекотне", - вважає фахівець.

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