В Україні кардинально зміниться погода: синоптик попередила про сюрпризи

Погода в Україні покаже "температурний гопак", а частину країни накриє грозами
Погода в Україні знову кардинально зміниться. Замість сьогоднішнього антициклону, що розігнав хмари майже по всій країні, прийде черговий циклон з атмосферним фронтом.
Дощі 14 травня очікуються в північних і західних областях, заторкне і Вінницьку область. До вечора опади доберуться до Одеської й центральних областей, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook і уточнює, що в зоні дощів імовірні й грози.
Малоймовірні дощі завтра на Сході, більшій частині Півдня, а також у Дніпропетровській області.
Що стосується температури повітря, то тут, за словами Діденко, буде "суцільний гопак". Найближча ніч холодна - від +4 до +9 градусів. А на Сході можливі навіть заморозки від 0 до -3 градусів.
А ось вдень температура покаже справжні "гойдалки":
У Києві в четвер 14 травня очікується збільшення хмарності, дощі, вночі температура прогріється до +7+8 градусів, вдень прохолодно - від +13 до +14-ти.
Погода в Україні 14 травня (фото: facebook.com/tala.didenko)
Раніше ми писали, що в Чернігівській області негода наламала дерев і пошкодила лінії електропередач.