ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні кардинально зміниться погода: синоптик попередила про сюрпризи

STYLERЖиття    13.05.2020 - 14:59
В Україні кардинально зміниться погода: синоптик попередила про сюрпризи
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні покаже "температурний гопак", а частину країни накриє грозами

Погода в Україні знову кардинально зміниться. Замість сьогоднішнього антициклону, що розігнав хмари майже по всій країні, прийде черговий циклон з атмосферним фронтом.

Дощі 14 травня очікуються в північних і західних областях, заторкне і Вінницьку область. До вечора опади доберуться до Одеської й центральних областей, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook і уточнює, що в зоні дощів імовірні й грози.

Малоймовірні дощі завтра на Сході, більшій частині Півдня, а також у Дніпропетровській області.

Що стосується температури повітря, то тут, за словами Діденко, буде "суцільний гопак". Найближча ніч холодна - від +4 до +9 градусів. А на Сході можливі навіть заморозки від 0 до -3 градусів.

А ось вдень температура покаже справжні "гойдалки":

  • на крайній Півночі від +9 до +13 градусів, інші північні області - від +12 до +16-ти,
  • Центр +17+22, у Вінницькій області аж до +25 градусів,
  • на Сході термометри покажуть +16 в Харківській області та +18+22 в Донецькій і Луганській,
  • південні області на узбережжі від +17 до +20, континентальна частина - від +20 до +25 градусів,
  • Захід - від +10 до +12 на Волині та в Рівненській області, на Закарпатті - до +22, а в інших західних областях від +12 до +18 тепла.

У Києві в четвер 14 травня очікується збільшення хмарності, дощі, вночі температура прогріється до +7+8 градусів, вдень прохолодно - від +13 до +14-ти.

В Україні кардинально зміниться погода: синоптик попередила про сюрпризиВ Україні кардинально зміниться погода: синоптик попередила про сюрпризи

Погода в Україні 14 травня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше ми писали, що в Чернігівській області негода наламала дерев і пошкодила лінії електропередач.

Теги Новини України Погода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся