В Україні кардинально зміниться погода: синоптик попередила про сюрпризи

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні покаже "температурний гопак", а частину країни накриє грозами

Погода в Україні знову кардинально зміниться. Замість сьогоднішнього антициклону, що розігнав хмари майже по всій країні, прийде черговий циклон з атмосферним фронтом.

Дощі 14 травня очікуються в північних і західних областях, заторкне і Вінницьку область. До вечора опади доберуться до Одеської й центральних областей, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook і уточнює, що в зоні дощів імовірні й грози.

Малоймовірні дощі завтра на Сході, більшій частині Півдня, а також у Дніпропетровській області.

Що стосується температури повітря, то тут, за словами Діденко, буде "суцільний гопак". Найближча ніч холодна - від +4 до +9 градусів. А на Сході можливі навіть заморозки від 0 до -3 градусів.

А ось вдень температура покаже справжні "гойдалки":

на крайній Півночі від +9 до +13 градусів, інші північні області - від +12 до +16-ти,

Центр +17+22, у Вінницькій області аж до +25 градусів,

на Сході термометри покажуть +16 в Харківській області та +18+22 в Донецькій і Луганській,

південні області на узбережжі від +17 до +20, континентальна частина - від +20 до +25 градусів,

Захід - від +10 до +12 на Волині та в Рівненській області, на Закарпатті - до +22, а в інших західних областях від +12 до +18 тепла.

У Києві в четвер 14 травня очікується збільшення хмарності, дощі, вночі температура прогріється до +7+8 градусів, вдень прохолодно - від +13 до +14-ти.

Погода в Україні 14 травня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше ми писали, що в Чернігівській області негода наламала дерев і пошкодила лінії електропередач.