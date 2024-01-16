Ударят морозы до -15 градусов: в каких регионах Украины ожидать резкого похолодания

Фото: погода в Украине 17 января будет преимущественно морозной (GettyImages)

В Украину снова вернутся сильные морозы. В северном регионе страны столбики термометра опустятся до -15 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине По прогнозам синоптиков, в Украине 17 января ожидается переменная облачность, без осадков. Только в Карпатском регионе возможен небольшой снег. На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура 17 января Температура ночью будет преимущественно держаться в средних пределах отметок -7-12 градусов: в северной части до -15, днем -1-6,

на севере и северо-востоке страны -4-9;

в Закарпатье и в южной части ночью -2-7, днем от -1 до +4;

в Крыму +2+7.