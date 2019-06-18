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Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає (фото)

STYLERЖиття    18.06.2019 - 12:35
Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає (фото)
Погода в Україні 19 червня (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні найближчими днями все ще буде спекотною

Погода в Україні у середу, 19 червня, принесе локальні дощі з грозами в деяких областях. Температура по країні все же буде високою. Про це повідомила Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці. Також синоптик розповіла, коли українцям варто очікувати послаблення спеки.

Так, короткочасні дощі зі зливами завтра можливі на Заході, Сході, на Одещині і Полтавщині. 

Протягом дня повітря прогріється до +28... +33 градусів, а на Заході очікується від +26 до 29 тепла.

У Києві в середу буде сухо та спекотно, близько +30 градусів тепла.

Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає (фото)

Погода в Україні 19 червня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Послаблення ж спеки українцям варто очікувати 24-25 червня. Довгоочікувана прохолода прийде із Заходу і поступово до 26-27 червня пошириться на Південь та Схід. 

Зазначимо, що Наталка Діденко також пояснила значення термінів "місцями" і "локальні дощі", через що вона часто піддається критиці. Так, за словами синоптика, подібні терміни пояснюють літній тип атмосферних процесів.

"Саме влітку синоптики прогнозують так звані внутрішньомасові опади. Коли повітря розігрівається сильно, відбувається неоднорідне інтенсивне випаровування, волога нагорі не втримується і проливається локальними, але часом потужними зливами. Та ще й градом та грозою", - пише синоптик.

Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає (фото)

Погода в Україні 19 червня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що ураган під Дніпром перетворив центр міста в озеро.

А також писали про те, що через проливний дощ Львів став нагадувати Венецію, а сильний вітер наламав дерев.

До речі, в мережі показали небувалу повінь у Тернопільській області. Вируючі потоки води зносили все на своєму шляху.

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