Синоптик розповіла про погоду на Страсний тиждень

Погода в Україні у вівторок, 23 квітня, принесе довгоочікуване потепління завдяки антициклону Leonore, який пануватиме над країною й даруватиме їй сонячні дні. Про це повідомляє Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

За словами синоптика, завтра температура по всій Україні складатиме +12... +17 градусів. Однак на Заході очікується сильний південно-східний вітер, який подекуди сягатиме штормових значень

"Заморозки відступають, хіба найближчої ночі подекуди в західних областях є ймовірність невеликих", - пише Діденко.

В столиці 23 квітня буде тепло, сонячно і спокійно. Термометри покажуть від +16 до +18 градусів

"Протягом Страсного тижня тепло в Україні набиратиме обертів, стовпчики термометрів досягатимуть і перевищуватимуть +20 градусів", - повідомляє синоптик.

Погода в Україні 23 квітня принесе потепління і сильний вітер (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Раніше синоптик вже встигла порадувати українців прогнозом на передвеликодній тиждень.

Раніше ми писали про те, що Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде справжнє тепло.

До слова, народний синоптик Леонід Горбань також розповів, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.