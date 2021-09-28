Відставити паніку! Синоптики дали прогноз на жовтень 2021

Погода в Україні в жовтні 2021 року буде триматися у межах кліматичних норм, а тому підстав для паніки немає.

Про це йдеться на сайті Українського гідрометеорологічного центру.

Прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на жовтень 2021

Експерти кажуть, що середня місячна температура передбачається у межах +7...+12, у Карпатах - +6...+7, що є близько до кліматичної норми.

Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

Тим часом, ресурс Gismeteo повідомляє, що у другий місяць осені нас чекає стабільна температура +10...+17 і невелика кількість опадів. Принаймні, в перші двадцять днів сильних нічних заморозків не передбачається. А ось у другій половині жовтня повітря прогріється ближче до +10 градусів.

Погода у жовтні буде "стандартною" для цього місяця (фото: РБК-Україна)

Кліматична характеристика жовтня

Середня місячна температура в середині жовтня, нагадують у Гідрометцентрі, складає +6...+13, в Карпатах місцями +4...+5 тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 4-16 морозу, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-23 морозу, на півдні Криму 0-3 морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 26-34 тепла, в Криму до +35, на високогір′ї Карпат 20-21 градусів.

Середня місячна кількість опадів складає 29-54 мм, місцями у Львівській, Івано-Франківській областях та горах Криму 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття 86-106 мм, на високогір′ї Карпат 120-129 мм.

Таким чином, анонсованих деякими синоптиками та погодними ресурсами "шалених мінусів" у жовтні чекати не варто, адже погода наступного місяця прогнозується у межах норми. Те ж стосується і кількості опадів.