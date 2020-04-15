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Синоптик попередила про небезпечну погоду: названа дата

STYLERЖиття    15.04.2020 - 19:22
Синоптик попередила про небезпечну погоду: названа дата
В Україну йде потепління і вітер (Колаж РБК-Україна)

Синоптик розповіла, коли в Україну прийде тепло після похолодання, але попередила про сильний вітер

Погода в Україні 16 квітня істотно зміниться. На зміну снігу і холоду прийде потепління. Але крім теплої погоди, українців чекає сильний вітер, який буде здувати все на своєму шляху. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

У Чистий четвер, 16 квітня, на території нашої країни переважатиме тепла і комфортна погода, в деяких областях вона досягне +20 градусів.

"Проте ніч ще залишається холодною, +1 +6 градусів, місцями є ймовірність невеликих заморозків. Особливість завтрашнього дня - сильний, до штормового, вітер. Напрямок зміниться з північно-західного на південно-західний, що нам зараз на руку", - повідомила синоптик.

У Києві завтра також очікується сильний південно-західний вітер. Температура повітря в столиці вдень підвищиться до +16 +18 градусів, проте ніч залишається холодною, + 2 + 5 градусів, в околицях місцями заморозки 0-2 градуси.

Вночі у столиці є ймовірність невеликого дощу, завтра вдень,16 квітня, в Києві буде переважати суха погода.

Синоптик попередила про небезпечну погоду: названа датаСиноптична карта facebook.com/tala.didenko)

Як ми раніше писали, синоптик дав страхітливий прогноз погоди на літо 2020 в Україні.

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