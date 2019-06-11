Синоптик попередила про небезпечну погоду: про що йдеться

Погода в Україні в середу, 12 червня, буде надзвичайно спекотною по всій території країни, що погано позначиться на людях, які погано переносять таку погоду. Проте подекуди все ж зберігається можливість опадів. Про це пише Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

До слова, раніше синоптик розповіла, коли в Україні нарешті знизиться температура повітря.

За прогнозом синоптика, завтра темература повітря на більшості територій країни становитиме від +30 до +35 градусів. Дещо нижчою вона буде на Заході - від +29 до +32 вище нуля.

Погода в Україні 12 червня (фото: facebook.com/tala.didenko)

І навіть найближчої ночі в Україні буде дуже тепло - від +17 до +23 градусів.

На Заході, Півночі і у Вінницькій області у середу можливі невеликі дощі. На решті територій - сухо і спекотно і висока пожежна небезпека.

У Києві завтра також буде спекотно і сухо. Стовпчики термометрів прогріються до +30... +33 градусів.

Наталка Діденко порадила берегти себе, не перенапружуватися, вживати більше рідини і захищати квіти і дітей від прямого сонця.

Погода в Україні 12 червня (скрин: facebook.com/tala.didenko)

До речі, через погодні примхи на вихідних постраждали деякі райони Києва. Сильна злива в неділю, 9 червня, підтопила підземні переходи на житловому масиві Позняки Дарницького району.

Нагадаємо, в Херсонській області страшний ураган розніс практично ціле селище в Олешківському районі.

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