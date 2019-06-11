Синоптик предупредила об опасной погоде: о чем идет речь

Погода в Украине в среду, 12 июня, будет чрезвычайно жаркой по всей территории страны, что плохо скажется на людях, которые плохо переносят такую погоду. Однако кое-где все же сохраняется возможность осадков. Об этом пишет Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

К слову, ранее синоптик рассказала, когда в Украине наконец снизится температура воздуха.

По прогнозу синоптика, завтра темература воздуха на большинстве территорий страны составит от +30 до +35 градусов. Несколько ниже она будет на Западе - от +29 до +32 выше нуля.

Погода в Украине 12 июня (фото: facebook.com/tala.didenko)

И даже ближайшей ночью в Украине будет очень тепло - от +17 до +23 градусов.

На Западе, Севере и в Винницкой области в среду возможны небольшие дожди. На остальной территории - сухо и жарко и высокая пожарная опасность.

В Киеве завтра также будет жарко и сухо. Столбики термометров прогреются до +30... +33 градусов.

Наталка Диденко посоветовала беречь себя, не перенапрягаться, употреблять больше жидкости и защищать цветы и детей от прямого солнца.

Погода в Украине 12 июня (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Кстати, из-за погодных капризов на выходных пострадали некоторые районы Киева. Сильный ливень в воскресенье, 9 июня, подтопил подземные переходы на жилом массиве Позняки Дарницкого района.

Напомним, в Херсонской области страшный ураган разнес практически целый поселок в Олешковском районе.

Также мы писали, что в сети показали небывалое наводнение в Тернопольской области. Бурлящие потоки воды сносили все на своем пути.