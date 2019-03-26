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Синоптик налякала українців сніжним прогнозом

STYLERЖиття    26.03.2019 - 12:13
Синоптик налякала українців сніжним прогнозом
Погода в Україні 27 березня принесе мокрий сніг (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в середу все ще буде холодною

Погода в Україні в середу, 27 березня, буде прохолодною, вночі - морози до -3 градусів. Вдень очікується температура +3... +6 градусів. Більшу частину країни накриє сильний вітер та мокрий сніг з дощем, пише Наталка Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, лише в східних областях та на південному сході буде дещо тепліше - від +5 до +11 градусів. Мокрого снігу не буде, однак накрапатиме дощ.

Синоптик налякала українців сніжним прогнозом

Погода в Україні 27 березня принесе мокрий сніг (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві завтра один з останніх днів, коли погода буде несприятливою. 27 березня в столиці очікується мокрий сніг з дощем і сильний вітер. Повітря прогріється до +4... +5 градусів.

Однак уже з четверга, пише Діденко, погода почне вирівнюватись, а кінець тижня українці зустрінуть із сонцем, синім небом і теплом.

Синоптик налякала українців сніжним прогнозом

Погода в Україні 27 березня принесе мокрий сніг (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Раніше ми писали про те, що народний синоптик Леонід Горбань дав невтішний прогноз на другий місяць весни. Початок квітня зустріне нас нічними морозами, а далі буде тепло, але занадто сухо, як для весняного місяця.

На Великдень, 28 квітня, за прогнозом синоптика, буде тепло, сонячно, стовпчики термометрів покажуть близько 20 градусів тепла. В цілому ж квітень цього року буде значно теплішим, ніж у попередні роки.

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