Синоптик дала прогноз на травневі свята: приготуйтеся до погодних "гойдалок"

Погода в Україні на 1 травня (фото: pixabay.com)

Синоптик розповіла українцям, яку погоду чекати на травневі свята

Погода в Україні на травневі свята піднесе нам різні сюрпризи. Тепло буде змінюватися холодом, а ясне небо дощем. У цілому температура повітря на вихідні буде комфортною, але опади можуть зіпсувати святковий настрій. Своїм прогнозом погоди поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

За словами Діденко, 1 травня опади очікуються в Івано-Франківській, Чернівецькій області та Закарпатті. В інших регіонах нашої країни буде сухо.

"Також місцями опади пройдуть у центральних областях, на Сумщині, Харківщині, Полтавщині. Карта 2. Всі області, Крим, райони, які не увійшли в цей перелік, без істотних опадів", - зазначила синоптик.

Температура повітря 1 травня у західних та північних областях буде цілком приємною і комфортною, від +15 + 20 градусів. Дуже тепло буде на півдні та сході України, там очікується до +24 градусів тепла. В Луганській області та Одеській до людей прийде літо, там буде до +26 градусів.

Діденко попередила, що 1 травня в Києві трохи похолодає.

"Вдень очікується близько +17 градусів. Опади 1 травня малоймовірні, вітер з південного перейде на північний. 2 травня в Києві знову потеплішає, а от у вівторок відчутно похолодає", - зазначила синоптик.

Синоптична карта (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики кардинально змінили прогноз погоди в Україні на травень.