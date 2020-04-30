Синоптик дала прогноз на майские праздники: приготовьтесь к погодным "качелям"

Погода в Украине на 1 мая (фото: pixabay.com)

Синоптик рассказала украинцам, какую погоду ждать на майские праздники

Погода в Украине на майские праздники преподнесет нам разные сюрпризы. Тепло будет сменяться холодом, а ясное небо дождем. В целом температура воздуха на выходные будет комфортной, но осадки могут испортить праздничное настроение. Своим прогнозом погоды поделилась синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

По словам Диденко, 1 мая осадки ожидаются в Ивано-Франковской, Черновицкой области и Закарпатье. В остальных регионах нашей страны будет сухо.

"Также местами осадки пройдут в центральных областях, на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине. Карта 2. Все области, Крым, районы, которые не вошли в этот перечень - без существенных осадков", - отметила синоптик.

Температура воздуха 1 мая в западных и северных областях будет вполне приятной и комфортной, от +15 + 20 градусов. Очень тепло будет на юге и востоке Украины, там ожидается до +24 градусов тепла. В Луганской области и Одесской к людям придет лето, там будет до +26 градусов.

Диденко предупредила, что 1 мая в Киеве немного похолодает.

"Днем ​​ожидается около +17 градусов. Осадки 1 мая маловероятны, ветер с южного перейдет на северный. 2 мая в Киеве снова потеплеет, а вот во вторник ощутимо похолодает", - отметила синоптик.

Синоптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики кардинально изменили прогноз погоды в Украине на май.