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Погода тільки погіршуватиметься: синоптики зробили важливе попередження

STYLERЖиття    02.12.2019 - 20:35
Погода тільки погіршуватиметься: синоптики зробили важливе попередження
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні готує новий сюрприз для своїх жителів

Погода в Україні у вівторок, 3 грудня, очікується несприятливою практично у всіх областях країни. Температура повітря буде нижчою, до -4 градусів, а у всіх областях буде йти сніг, мокрий сніг, місцями з дощем.

Погода на сході країни очікується складна – синоптики попереджають про сильні дощі з мокрим снігом. Також можливе посилення вітру до 12 м/с. Температура повітря вночі від -1 до -4 градусів, вдень від -1 до +1 градуса, у Дніпрі до +2 градусів.

У південних областях пройде дощ, який перейде в мокрий сніг. Вночі температура повітря опуститься до -1 градуса, вдень стовпчики термометрів покажуть від +3 до +5 градусів. У Криму дощ з мокрим снігом, посилення вітру до 12 м/с. Вночі -1 +1 градус, вдень від +3 до +5 градусів.

У північних областях синоптики прогнозують хуртовини – сніг, мокрий сніг, вітер до 12 м/с. Нічна температура повітря складе -1 -3 градуси, вдень очікується від -1 до +1 градуса.

У західних областях буде йти сніг, вдень – мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, з поривами до 12 м/с. Нічна температура повітря буде коливатися від -1 до -4 градусів, вдень від -1 до +1 градуса.

В центральній частині країни дощ і сніг з дощем, сильний вітер. Вночі від -1 до -3 градусів, вдень від -1 до +2 градусів.

У Києві 3 грудня буде йти сніг, вдень – мокрий сніг з дощем. Вночі від -1 до -3 градусів, вдень очікується від -1 до +1 градуса.

Погода тільки погіршуватиметься: синоптики зробили важливе попередження

Погода в Україні 3 грудня

Синоптики повідомляють, що з 4 грудня в Україну повернеться сонячна і ясна погода, однак температура повітря буде нижчою, вночі можливе похолодання до -5 градусів.

Погода тільки погіршуватиметься: синоптики зробили важливе попередженняПогода в Україні 4 грудня

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