Сын Ксении Мишиной оказался в больнице на отдыхе в Таиланде

Что известно

Недавно артистка вместе с сыном отправились на отдых в Таиланд.

Однако он оказался омраченным вирусом, который подхватил Платон.

У парня поднялась температура, после чего сын Ксении оказался в больнице.

"Адаптация у нас проходит сложно... Вирус, температура 40,3...Уже вторую ночь не сплю", - рассказала актриса.

К счастью, наследнику главной героини первого сезона "Холостячки" уже лучше. Он находится с мамой дома.

Для того, чтобы Платон быстрее выздоровел, победительница "Танців із зірками-2019" готовит для него питательные бульоны.

Ксения Мишина с сыном (фото: instagram.com/misha.k.ua)