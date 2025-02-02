10 фраз, которые хотят услышать от вас подростки: советы для родителей

Родительство в подростковый период - это балансирование между доверием и контролем, поддержкой и свободой. Часто кажется, что подростки отстраняются, но на самом деле они как никогда нуждаются в ваших словах.

Какие 10 фраз хотят услышать от родителей подростки и почему они для них важны, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) магистр психологии и психотерапевт Наталья Гарина.

1. "Я тебя понимаю"

Подростки чувствуют мир остро, и им важно знать, что вы не преуменьшаете их переживания.

2. "Я тебе доверяю"

Доверие укрепляет уверенность в себе. Даже если вы контролируете, позвольте им чувствовать автономию.

3. "Ты имеешь право на ошибки"

Детям нужно пространство для экспериментов и даже неудач, чтобы они могли учиться на собственном опыте.

4. "Я горжусь тобой"

Не только за достижения, но и за усилия, за попытки, за личностный рост.

5) "Я рядом, если тебе нужно"

Подростки могут не просить помощи, но им важно знать, что поддержка есть.

6 "Ты не должен быть идеальным"

Современный мир требует совершенства, а ваша фраза даст им спокойствие быть собой.

7. "Я ценю твое мнение"

Дискуссии с подростком должны быть равноправными, а не лекциями.

8) "Я тебя люблю, даже когда мы ссоримся"

Безусловная любовь - основа доверия. Важно, чтобы они знали: ссоры - это не разрыв связи.

9. "Как ты себя чувствуешь?"

Не просто "Как дела?", а более глубокий вопрос об их внутреннем состоянии.

10. "Ты можешь на меня рассчитывать"

Стабильность и надежность родителей - это то, что дает подростку силу преодолевать трудности.

"Говорите эти фразы искренне, и ваши отношения с подростком станут крепче, даже в период его внутренних бурь", - советует Наталья Гарина.