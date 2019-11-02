Символічний молодий місяць: астролог розповів, що потрібно зробити у листопаді

Відомий астролог Влад Росс розповів, що в цьому місяці відбудеться символічний молодий місяць. При цьому рідкісне явище буде 11-12 листопада. Про це повідомляє Главред.

Астролог зазначив, що 11 число стане найважливішою датою місяця. Саме в цей день потрібно загадувати бажання, і якщо це зробити, то задумане незабаром може втілиться в життя.

За словами Росса, 12 листопада буде повний місяць, а 11 - Меркурій в поєднанні з Сонцем. Цей період вважається символічним молодим місяцем. При цьому таке явище буває дуже рідко.

Гороскоп 2019 (фото: gostica.com)

Астролог також порадував всіх власників телескопів, оскільки вони зможуть побачити, як Меркурій буде проходити по диску Сонця. Подібне явище станеться тільки через 10 років. Тому 11 листопада є найважливішою датою листопада цього року.

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