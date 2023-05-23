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Символ возрождения страны: в Днепре впервые за долгое время родилась тройня

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Днепр, Вторник 23 мая 2023 12:10
Символ возрождения страны: в Днепре впервые за долгое время родилась тройня В Днепре родилась тройня (facebook.com/dniprozdrav)
Автор: Татьяна Самарук

В Днепре второй раз за 25 лет родилась тройня - две девочки и мальчик. Малыши долгое время находились под бдительным наблюдением квалифицированных врачей.

Об этом сообщили на странице Департамента здравоохранения Днепровского городского совета в Facebook.

Дети родились 11 мая и их уже назвали Днепровской тройней. Родители назвали малышей Мелания, Стефания и Назар.

Счастливую маму с младенцами выписали из больницы 22 мая. В частности, ночью город пережил ужасный обстрел россиян, приведший к разрушению и ранению людей. Однако тройню воспринимают, как символ возрождения страны.

Городской совет Днепра поздравил супругов, Наталью и Дмитрия, с рождением тройни денежным сертификатом в размере 50 тысяч гривен.

Малыши будут жить в большой семье, ведь у супругов уже двое детей - 12-летняя Елизавета и 6-летний Захар.

Символ возрождения страны: в Днепре впервые за долгое время родилась тройняСимвол возрождения страны: в Днепре впервые за долгое время родилась тройняСимвол возрождения страны: в Днепре впервые за долгое время родилась тройняСимвол возрождения страны: в Днепре впервые за долгое время родилась тройняВ Днепре родилась тройня (facebook.com/dniprozdrav)

Ранее мы сообщали, во Львове уникальный случай рождения тройни. Женщина доносила малышей до 35 недели.

Также мы писали, что в Чернигове под обстрелами родились две тройни.

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