Символ возрождения страны: в Днепре впервые за долгое время родилась тройня

В Днепре второй раз за 25 лет родилась тройня - две девочки и мальчик. Малыши долгое время находились под бдительным наблюдением квалифицированных врачей.

Об этом сообщили на странице Департамента здравоохранения Днепровского городского совета в Facebook .

Дети родились 11 мая и их уже назвали Днепровской тройней. Родители назвали малышей Мелания, Стефания и Назар.

Счастливую маму с младенцами выписали из больницы 22 мая. В частности, ночью город пережил ужасный обстрел россиян, приведший к разрушению и ранению людей. Однако тройню воспринимают, как символ возрождения страны.

Городской совет Днепра поздравил супругов, Наталью и Дмитрия, с рождением тройни денежным сертификатом в размере 50 тысяч гривен.

Малыши будут жить в большой семье, ведь у супругов уже двое детей - 12-летняя Елизавета и 6-летний Захар.

В Днепре родилась тройня (facebook.com/dniprozdrav)