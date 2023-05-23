Символ відродження країни: у Дніпрі вперше за довгий час народилась трійня

У Дніпрі вдруге за 25 років народилась трійня - дві дівчинки і хлопчик. Малюки довгий час перебували під пильним наглядом кваліфікованих лікарів.

Про це повідомили на сторінці Департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради у Facebook .

Діти народились 11 травня і їх уже назвали Дніпровською трійнею. Батьки назвали малюків Меланія, Стефанія та Назар.

Щасливу маму з немовлятами виписали з лікарні 22 травня. Зокрема, вночі місто пережило жахливий обстріл росіян, який призвів до руйнування та поранення людей. Однак, трійню сприймають, як символ відродження країни.

Міська рада Дніпра привітала подружжя, Наталю та Дмитра, з народженням трійні грошовим сертифікатом у розмірі 50 тисяч гривень.

Малюки будуть жити у великій родині, адже подружжя вже має двох дітей - 12-річну Єлизавету та 6-річного Захара.

У Дніпрі народилась трійня (facebook.com/dniprozdrav)