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Символ відродження країни: у Дніпрі вперше за довгий час народилась трійня

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Дніпро, Вівторок 23 травня 2023 12:10
Символ відродження країни: у Дніпрі вперше за довгий час народилась трійня У Дніпрі народилась трійня (facebook.com/dniprozdrav)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі вдруге за 25 років народилась трійня - дві дівчинки і хлопчик. Малюки довгий час перебували під пильним наглядом кваліфікованих лікарів.

Про це повідомили на сторінці Департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради у Facebook.

Діти народились 11 травня і їх уже назвали Дніпровською трійнею. Батьки назвали малюків Меланія, Стефанія та Назар.

Щасливу маму з немовлятами виписали з лікарні 22 травня. Зокрема, вночі місто пережило жахливий обстріл росіян, який призвів до руйнування та поранення людей. Однак, трійню сприймають, як символ відродження країни.

Міська рада Дніпра привітала подружжя, Наталю та Дмитра, з народженням трійні грошовим сертифікатом у розмірі 50 тисяч гривень.

Малюки будуть жити у великій родині, адже подружжя вже має двох дітей - 12-річну Єлизавету та 6-річного Захара.

Символ відродження країни: у Дніпрі вперше за довгий час народилась трійняСимвол відродження країни: у Дніпрі вперше за довгий час народилась трійняСимвол відродження країни: у Дніпрі вперше за довгий час народилась трійняСимвол відродження країни: у Дніпрі вперше за довгий час народилась трійняУ Дніпрі народилась трійня (facebook.com/dniprozdrav)

Раніше ми повідомляли, у Львові унікальний випадок народження трійні. Жінка доносила малюків аж до 35 тижня.

Також ми писали, що у Чернігові під обстрілами народилися дві трійні.

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