Выброшенные деньги: 9 анализов, которые не нужно сдавать даже по назначению врача

Анализы - недешевое удовольствие, но часто по назначению врача приходится идти в лабораторию и тратить сотни или тысячи гривен. Однако некоторые анализы не несут никакой полезной информации и никак не помогают в лечении, а только тратят ваши деньги.

Об этом в Instagram рассказал семейный врач Олеся Лива.

Список ненужных анализов

Анализ кала на дисбактериоз. Такого диагноза просто не существует.

Посев молока на стерильность. Доказано, что молоко не стерильное, и в нем есть грибы, бактерии, но они никак не вредят малышу.

Генетический анализ на непереносимость лактозы. До 2 лет нет целесообразности сдавать этот анализ, поскольку он показывает, сможет ли ребенок в старшем возрасте употреблять молоко и точно не для того, чтобы прекращать грудное вскармливание.

Анализ крови на выявление антител к гельминтам. Антитела - это группа белков, производящаяся нашим организмом на инородное тело, попавшее внутрь. Поэтому определить, что это именно гельминт, а тем более какой именно - маловероятно.

Исследование антител IgG к любым инфекциям у детей до года. Отличить материнские антитела от детских невозможно.

Любые анализы перед прививкой у здоровых детей. Абсолютное большинство патологий, при которых противопоказана вакцинация, не выявляются с помощью общеклинических анализов и имеют клинические проявления.

Определение общего Ig E для выяснения причины аллергии.

Сдавать иммунограмму просто потому, что ребенок, который начал ходить в садик, стал чаще болеть ОРВИ (норма до 10-12 раз в год).

Выявление вируса Эпштейна-Барр в слюне методом полимеразной цепной реакции. Одноразовое обнаружение не подтверждает инфицирование. Но даже если вирус обнаружен многократно, это никак не влияет на тактику лечения.

Какие анализы сдают строго натощак

С интервалом не менее 8 часов после последнего еды сдают следующие анализы:

Биохимические исследования крови;

Глюкоза крови и гликозилированный гемоглобин;

Исследование системы гемостаза (факторы свертывания крови, коагулограмма и т. п.);

Гормональные исследования (анализы на разные гормоны);

Маркеры опухолевого роста (онкомаркеры);

Интерфероновый статус;

Иммунный статус;

Аутоиммунная патология;

Аллергологические исследования.

Не менее 3 часов с момента последнего приема пищи должно пройти перед сдачей крови на:

Общий клинический анализ крови;

Определение группы крови и резус-фактора.

Исключение составляют исследования, проводимые при неотложных состояниях.