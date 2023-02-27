Выброшенные деньги: 9 анализов, которые не нужно сдавать даже по назначению врача
Анализы - недешевое удовольствие, но часто по назначению врача приходится идти в лабораторию и тратить сотни или тысячи гривен. Однако некоторые анализы не несут никакой полезной информации и никак не помогают в лечении, а только тратят ваши деньги.
Об этом в Instagram рассказал семейный врач Олеся Лива.
Список ненужных анализов
Анализ кала на дисбактериоз. Такого диагноза просто не существует.
Посев молока на стерильность. Доказано, что молоко не стерильное, и в нем есть грибы, бактерии, но они никак не вредят малышу.
Генетический анализ на непереносимость лактозы. До 2 лет нет целесообразности сдавать этот анализ, поскольку он показывает, сможет ли ребенок в старшем возрасте употреблять молоко и точно не для того, чтобы прекращать грудное вскармливание.
Анализ крови на выявление антител к гельминтам. Антитела - это группа белков, производящаяся нашим организмом на инородное тело, попавшее внутрь. Поэтому определить, что это именно гельминт, а тем более какой именно - маловероятно.
Исследование антител IgG к любым инфекциям у детей до года. Отличить материнские антитела от детских невозможно.
Любые анализы перед прививкой у здоровых детей. Абсолютное большинство патологий, при которых противопоказана вакцинация, не выявляются с помощью общеклинических анализов и имеют клинические проявления.
Определение общего Ig E для выяснения причины аллергии.
Сдавать иммунограмму просто потому, что ребенок, который начал ходить в садик, стал чаще болеть ОРВИ (норма до 10-12 раз в год).
Выявление вируса Эпштейна-Барр в слюне методом полимеразной цепной реакции. Одноразовое обнаружение не подтверждает инфицирование. Но даже если вирус обнаружен многократно, это никак не влияет на тактику лечения.
Какие анализы сдают строго натощак
С интервалом не менее 8 часов после последнего еды сдают следующие анализы:
- Биохимические исследования крови;
- Глюкоза крови и гликозилированный гемоглобин;
- Исследование системы гемостаза (факторы свертывания крови, коагулограмма и т. п.);
- Гормональные исследования (анализы на разные гормоны);
- Маркеры опухолевого роста (онкомаркеры);
- Интерфероновый статус;
- Иммунный статус;
- Аутоиммунная патология;
- Аллергологические исследования.
Не менее 3 часов с момента последнего приема пищи должно пройти перед сдачей крови на:
- Общий клинический анализ крови;
- Определение группы крови и резус-фактора.
Исключение составляют исследования, проводимые при неотложных состояниях.
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