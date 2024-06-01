Как прокачать свои навыки за лето: 7 идей для самообразования

Впереди 3 месяца лета и это время можно использовать не только для отдыха, поездок на дачу и пикники, загар и другие развлечения. Летом можно заняться еще и самообразованием и отлично прокачать свои навыки. К примеру, очень хорошо подтянуть иностранный язык.

Какие способы помогут вам настроиться на самообразование в течение 3 месяцев и прокачают ваши навыки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое самообразование

Это возможность кому-либо в любое время и в любом месте учиться. Для этого можно использовать разные технологии: методики, онлайн-уроки, курсы, вебинары, книги, библиотеку.

При правильном подходе такое самообразование может стать альтернативным традиционному формату обучения. А еще она очень полезна и тем, кто стремится получить новые знания в определенной сфере для своего дальнейшего развития, так и для тех, кто хочет расширить свой кругозор и узнать что-то новое и интересное.

Как начать самообразование

Найдите время

Для обучения можно использовать в любую свободную минуту - например, во время прогулки в парке или поездке в транспорте. Можно читать книгу, слушать запись, использовать приложение для запоминания и изучения иностранного языка. Используйте разные источники и не ограничивайтесь одним ресурсом. Слушать лекцию можно даже во время приготовления или уборки дома.

Тренируйте память

При общении с друзьями или семьей можно поделиться интересными знаниями, фактами, историями, о которых вы узнали. Также можно делать себе тестирование - каждый день, раз в неделю, в конце темы или как вам будет удобно - записывайте в тетрадь все, что вы запомнили из новой информации.

Изучение иностранных языков

Легче всего с чего можно начинать самообразование - это изучение иностранного языка, которое может потребоваться в будущем. Эксперты советуют запоминать ежедневно от 10 новых слов, что позволит не только сохранять молодость мозга и препятствовать возрастным изменениям, но и позволит за 3 месяца лета получить очень хороший словарный запас слов.

Найдите единомышленников

Очень положительно влияет на самообразование общения с людьми, которые изучают ту же сферу, что и вы. Найти новых друзей можно во время вебинара, при посещении форума, на тематических лекциях, подписаться на сообщество, общаться в соцсетях с экспертами и специалистами.

Лучше, чтобы общение было живым, потому что это способствует повышению эмоционального интеллекта, расширяет словарный запас, развивает навыки поддерживать разговор.

Практическое применение знаний

Польза от получения новых знаний усматривается в возможности применять их в реальной жизни. Поэтому следует искать такую возможность и тренироваться на практике.

Планируйте

В начале обязательно следует задать себе цель относительно уровня полученных знаний и навыков. Далее - разбейте это на более мелкие задачи и сделайте план, расписав по пунктам. Все свои планы и достижения можно записывать в дневник и держать список перед глазами.

Предположим, вы увлеклись идеей выучить корейский язык. Задайте себе цель выйти на уровень Elementary (элементарный) через 3 месяца. Еще круче - запланировать сдачу экзамена или любую другую проверку полученного навыка. Да, чтобы результат был ощутим.

Найдите источник мотивации

Главным источником знаний являются люди, поэтому для самообразования вам следует чаще общаться с вдохновляющими и знающими. Таких людей можно найти в соцсетях и следить за их деятельностью. А еще можно узнать много нового и интересного для себя.

Как вариант - четко проясните себе, для чего вы хотите разобраться и выучить определенную тему или язык. Например, вы хотите свободно общаться на итальянском языке, потому что планируете посетить Италию.

Бывают ситуации, когда вас хорошо мотивируют извне. К примеру, повышение зарплаты за развитие навыка слепой печати или необходимость получить уровень знания английского C1 для поступления в учебное заведение за рубежом. В этом случае мотивация всегда с вами.

И обязательно награждайте себя за успехи. Прошли тематический блок - съели пирожное. А еще никогда не сравнивайте себя с другими. Это убивает мотивацию. Всегда найдутся люди, которые делают что-то быстрее и лучше вас. Единственный, с кем стоит сравнивать себя - вы из прошлого.